Lars Leeftink

Zaterdag 5 november 2022 06:59

Max Verstappen won afgelopen weekend in Mexico zijn veertiende Grand Prix van het seizoen, en maakte indruk. Niet alleen door Lewis Hamilton en Sergio Perez van zich af te houden, maar ook vanwege zijn consistentie.

Verstappen kon bij de start Hamilton, Perez en de slecht begonnen George Russell achter zich houden. Hamilton bleek op de zondag de grootste uitdager te zijn, maar Mercedes besloot met een eenstopper van de medium naar de harde band te gaan. Red Bull ging van de soft naar de medium band, en die laatste band bleek langer mee te gaan dan iedereen verwacht had.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Steiner ziet Verstappen als de nieuwe Schumacher: "Hij heeft het talent en de drive"

Banden

Iedereen, behalve Red Bull, Verstappen en Perez. Zij bleken de medium band beter in te schatten dan Mercedes. Zowel Verstappen als Perez hoefde namelijk niet meer naar binnen, iets waar Russell en Hamilton met Mercedes wel op gerekend hadden. Aan de rondetijden van Verstappen in Mexico is te zien hoe bizar consistent 'bandenfluisteraar' Verstappen afgelopen zondag was op de medium band.