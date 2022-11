Ricciardo weigert de volledige schuld op zich te nemen voor incident met Tsunoda

Remy Ramjiawan

Woensdag 2 november 2022 21:08

Daniel Ricciardo heeft geweigerd de volledige schuld op zich te nemen voor het incident dat Yuki Tsunoda uit de Grand Prix van Mexico-Stad haalde. De Australiër kreeg een tien seconden straf voor het onderonsje, maar wist minimaal tien seconden van Esteban Ocon weg te rijden en kwam als zevende over de streep.

De goedlachse Australiër stormde door het veld heen op een verse set zachte banden in de tweede helft van de race op zondag toen hij de AlphaTauri van Tsunoda tegenkwam. Na een aanval op de Japanse coureur in bocht vier en vijf, bevond Ricciardo zich aan de binnenkant van bocht zes, waar zijn linkervoorzijde de rechter achterband van Tsunoda de lucht in stuurde en de Japanner daardoor een DNF moest laten noteren.

'Wilde hem daar niet inhalen'

"Ik heb een paar herhalingen gezien. Ik neem de verantwoordelijkheid, maar ik heb niet het gevoel dat het voor de volle honderd procent mijn schuld is", opent de achtvoudig racewinnaar. "Ik blokkeerde niet en ik bleef op de apex. De waarheid is dat ik hem daar eigenlijk niet wilde inhalen. Natuurlijk wilde ik hem wel inhalen, maar dat wilde ik niet in die bocht doen. Ik dacht gewoon dat als ik daar kon blijven, hem een beetje op de vuile lijn kon houden, dan had ik een betere 'exit'. Als we elkaar zo'n 20 tot 30 centimeter meer hadden gegeven, dan was het wel goed gekomen", zo legt hij uit.

Ontsteld over straf

Uiteindelijk wist Ricciardo zijn tijdstraf weg te werken, door met een voorsprong van meer dan tien seconden over de streep te komen. Toch was Ricciardo, op het moment dat hij te horen kreeg dat hij een straf had gekregen, erg ontsteld. "Ik had geen blokkerende banden of iets. In Imola gleed ik in de eerste bocht van de apex af tegen Carlos [Sainz] aan, maar zoiets was het hier niet. Dus ik hoorde het op de radio en ik koos ervoor om niets terug te zetten. Ik besloot om even onder de radar te blijven om te blijven pushen en het recht te zetten", aldus Ricciardo, die met zijn laatste races voor McLaren bezig is.