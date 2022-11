Jan Bolscher

Zondag 30 oktober 2022 17:27

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko verwacht dat de straf die de formatie heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021 een gigantische impact zal gaan hebben op de aankomende seizoenen.

De FIA maakte afgelopen donderdag bekend dat Red Bull Racing afgelopen seizoen de financiële reglementen heeft overtreden. Naast een fout bij het inleveren van het papierwerk is de formatie uit Milton Keynes met 2,2 miljoen dollar over het budgetplafond van 145 miljoen dollar gegaan. Het motorsportorgaan erkende daarbij dat Red Bull Racing niet frauduleus heeft gehandeld. De Britse grootmacht heeft hiervoor een boete van zeven miljoen dollar gekregen, en mag de komende twaalf maanden tien procent minder testen op aerodynamisch gebied.

Grote impact

De meningen over dit straffenpakket zijn verdeeld. Een aantal concurrerende teams vinden dat de FIA veel harder in had moeten grijpen, terwijl Red Bull Racing-teambaas Christian Horner het een "draconische straf" noemt. Ook Marko vindt dat zijn team hard is aangepakt: "De straf is erg zwaar. Het is op de limiet waarvan ik denk dat we de komende seizoenen nog competitief kunnen zijn", klinkt het tegenover de Duitse tak van Sky Sports F1.

Aston Martin

Aston Martin heeft zich afgelopen seizoen eveneens niet aan de financiële reglementen gehouden, al ging het hier enkel om een procedurefout. De renstal van Lawrence Stroll komt daarom weg met een boete van 450.000 dollar. Dit bedrag moet binnen 30 dagen overgemaakt worden naar de rekening van de internationale autosportbond. Ook moeten zij de kosten betalen die gemaakt zijn tijdens het onderzoek naar hun overtreding.