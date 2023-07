Kimberley Hoefnagel

Het raceweekend in Rome verliep niet zoals Robin Frijns aanvankelijk gehoopt zal hebben. De Nederlander liet op beide racedagen een DNF noteren, waarna hij dus zonder nieuwe punten uit Italië vertrekt.

Frijns heeft een lastig raceweekend achter de rug in de straten van Rome. De Nederlander kwalificeerde zich op vrijdag als zeventiende, en kende vervolgens een redelijk goede start. Na een aantal rondes raakte hij betrokken bij een flinke crash, waarna zijn race er vroegtijdig op zat. "Ik kwam gewoon harder aan dan de rest, want ik had een gat ten opzichte van de jongens voor mij. Dus ik kwam harder aan en ik raakte net Sam toen hij er stond en toen raakte ik de muur linksachter", zo verklaarde hij op zaterdag tegenover GPFans.

Op zondag kreeg de ABT-coureur een nieuwe kans. Helaas verliep de kwalificatie wederom moeizaam en was de 20ste startpositie het hoogst haalbare. De start ging volgens de Limburger wel redelijk. "Ging oké, ik reed achter Nico. Ik kon hem heel makkelijk volgen, ik was misschien iets sneller enzo, maar daar heb ik nu niets aan."

Blaadjes in de radiator

Een paar ronden voor het einde verdween Frijns de pits in, zonder dat op dat moment duidelijk was wat er aan de hand was. "Ik had blaadjes in mijn radiator", verklaart hij na afloop van de race aan deze site. "Ik was de laatste vijf ronden, voor het boxen, was ik al aan het strugglen met temperatuur, error en vermogenverlies. Laatste twee ronden ging hij helemaal dood, dus dat was niet prettig."