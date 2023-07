Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 8 juli 2023 21:50

Christian Horner kijkt met gemengde gevoelens terug op de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Max Verstappen zette volgens zijn teambaas weer een "geweldige prestatie" neer, terwijl Sergio Pérez op minder lof hoeft te rekenen.

Waar Verstappen en Pérez tijdens de start van het seizoen nog dicht bij elkaar zaten, kunnen de verschillen binnen het team van Red Bull Racing momenteel niet groter zijn. Verstappen wist op het circuit van Silverstone zijn vijfde pole positie op rij binnen te slepen, nadat de Nederlander de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri nipt achter zich wist te houden. Aan de andere kant van de garage lukte het Pérez voor de vijfde keer op rij niet om Q3 te komen, de Mexicaan strandde namelijk in Q1. Al met al een pijnlijk contrast.

"Het was een gemixte kwalificatie vandaag", reageert Horner na afloop van de kwalificatie. "Het weer was zo Brits als maar kan; het regende terwijl het zonnig was. Dit maakte de zaken een beetje ingewikkeld voor ons", verklaart hij. "Het ziet ernaar uit dat de race droger zal zijn, dus we zullen niet hoeven te switchen tussen de intermediates en slicks zoals vandaag. Door de veranderende omstandigheden zullen we een groot deel van de data die we tijdens de vrije training verzameld hebben niet mee kunnen nemen, maar we zullen de pole zeker meenemen."

Fantastische prestatie Verstappen, Pérez houdt vertrouwen

"Het was weer een geweldige prestatie van Max, zijn vijfde pole op rij", vervolgt de Britse teambaas. "Aan de andere kant was het weer een zware kwalificatie voor Checo, maar hij blijft vertrouwen houden dat hij morgen een goede run kan hebben en heeft nog genoeg om voor te racen."