Jeen Grievink

Vrijdag 7 juli 2023 16:05 - Laatste update: 16:18

Max Verstappen zag afgelopen zondag hoe vriend en collega Shane van Gisbergen bij zijn debuut in de NASCAR Cup direct wist te winnen. In Chicago boekte de Nieuw-Zeelander een historische overwinning. Verstappen was ten tijde van de race net thuis en bleef op om de wedstrijd te kunnen zien. "Nog nooit zo nerveus geweest", zegt hij.

Nadat Verstappen zelf de Grand Prix van Oostenrijk had gewonnen, bleef hij vervolgens tot laat op om zijn vriend Van Gisbergen, die net als Verstappen ook deel uit maakt van Team Redline en Red Bull-atleet is, te kunnen zien debuteren in de NASCAR Cup Series. Van Gisbergen beleefde een historische race, want hij werd de eerste persoon in 60 jaar tijd die een NASCAR-race wist te winnen bij zijn debuut. Verstappen vond het enorm spannend, zo geeft hij toe. "Ik bleef wakker om ernaar te kijken, ik heb me nog nooit zo nerveus gevoeld in mijn leven om iemand anders te zien racen en proberen te winnen", zo vertelde Verstappen tegenover de media, waaronder GPFans.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen al schreeuwend voor de tv

Als een echte fan zat Verstappen de wedstrijd te volgen. "Ik schreeuwde letterlijk voor de tv - of ja, mijn monitor - dat hij moest winnen", zo laat de tweevoudig Formule 1-kampioen weten. Verstappen was onder de indruk van hoe snel Van Gisbergen zich wist aan te passen aan de voor hem vrij onbekende NASCAR-auto. "Dat is echt heel erg indrukwekkend, om zo in een auto te springen die je niet kent. Het zijn erg moeilijke auto's om te rijden en hij stapt er gewoon in en domineert die race."

OOK INTERESSANT: Verstappen domineert eerste vrije training, Mercedes houdt kaarten tegen de borst

NASCAR niet iets voor Verstappen

Hoewel Verstappen het geweldig vond om te zien, ambieert hij het zelf niet om ooit in de NASCAR Series te gaan rijden. "Het is niet mijn stijl", zo erkent hij. "Ik hou er van om naar te kijken, ik vind het echt heel cool en ik was blij voor Shane. Ik zou het leuk vinden om daar misschien een keer heen te gaan en zelf een biertje te drinken en van de show te genieten."