Jeen Grievink

Vrijdag 7 juli 2023 14:30 - Laatste update: 14:43

Max Verstappen heeft met een rondetijd van 1:28.600 de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië als snelste afgesloten. Hij was op het circuit van Silverstone vier tienden sneller dan teamgenoot Sergio Pérez, die tweede werd. Nyck de Vries klokte de elfde tijd, terwijl Mercedes de kaarten nog even tegen de borst hield door als enige geen run te doen op de zachte band.

Onder warme en zonnige omstandigheden ging het raceweekend op Silverstone van start. De coureurs doken wisselend naar buiten met de medium of harde band. Verstappen en Hamilton kozen voor de laatste optie en gingen allebei in de beginfase naar de bovenste posities op de tijdenlijst. Een minder goed begin van de training was er voor De Vries, die de controle verloor en met zijn auto in het grind terechtkwam. Het leverde kortstondig een gele vlag op. Er was weinig grip op Silverstone, want we hoorden veel coureurs over de boordradio klagen, waaronder ook Verstappen. "Er is nul grip en het wordt slechter en slechter", zo liet de Red Bull-coureur weten aan zijn team.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari probeert Verstappen te counteren

Na ongeveer een half uur rijden, waren het respectievelijk Sainz en Leclerc die Verstappen van de eerste tijd wisten af te rijden. De Spanjaard liet een nieuwe snelste tijd noteren met 1:29.357. Leclerc sloot aan op 61 duizendsten. De Ferrari's maakten echter gebruik van de zachte band om tot deze tijden te komen. Verstappen had zijn snelste run op de harde compound gedaan. Datzelfde gold voor Pérez, die op dat moment de vierde plaats innam, voor Tsunoda, Sargeant, Hamilton en Albon.

Snelle tijden van o.a. Ocon en De Vries

De tijden werden vervolgens verder aangescherpt en de Red Bull's zakten steeds verder naar beneden. Leclerc zette de snelste tijd scherper richting een 1:29.280. Pérez was de eerste die hier wat aan wilde doen en switchte ook naar de zachte band. De Mexicaan kwam echter nipt tekort en ging naar de derde stek. De Vries stond inmiddels nog knap op de vijfde plaats. Ook knap was de ronde van Ocon, die hem een tijdje op de tweede plek hield.

Verstappen zet aan in laatste kwartier

Dit veranderde toen ook Verstappen in het laatste kwartier aan ging zetten voor een snelle ronde op de rode band. De Nederlander ging naar de snelste tijd en zette Leclerc op vier tienden achterstand. Ook Alonso, Albon en Pérez lieten zich daarna nog van hun sterke kant zien, door een plek vlak achter Verstappen in te nemen. Reden genoeg voor de Nederlander om zijn tijd nog wat scherper te zetten. Verstappen liet een 1:28.600 noteren en dat werd uiteindelijk ook de snelste tijd van de eerste vrije training.

Verstappen snelst, Mercedes houdt kaarten tegen de borst

Mercedes hield haar kaarten nog even tegen de borst. Zowel Hamilton als Russell deden als enigen van het hele veld geen run op de zachte band. Hierdoor bleven zij steken op de respectievelijk twaalfde en veertiende tijd. Verstappen sloot de sessie af als snelste, gevolgd door Pérez, Albon, Alonso, Leclerc, Ocon, Sainz, Norris, Stroll en Piastri. De Vries werd uiteindelijk elfde, ongeveer vier tienden voor teamgenoot Tsunoda.