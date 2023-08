NASCAR schorst coureur voor onbepaalde tijd na liken onsmakelijke meme

Remy Ramjiawan

NASCAR-coureur Noah Gragson is door de organisatie geschorst voor onbepaalde tijd. De 25-jarige Amerikaan vond een meme over de in 2020 overleden George Floyd leuk en fans vonden dat nogal onsmakelijk. Het team Legacy Motorclub nam al snel afstand van de coureur, maar inmiddels heeft ook de NASCAR als organisatie, Gragson geschorst.

Het overlijden van Floyd maakte in 2020 veel los in de Verenigde Staten. De Black Lives Matter-beweging ging de straten op om hun onvrede kenbaar te maken over het handelen van de politie tijdens de arrestatie van Floyd. Dat protest ging vervolgens de hele wereld over. Gragson had een post geliket, waarin de moord op Floyd belachelijk werd gemaakt en daar vielen de fans over.

Team trekt zijn handen van Gragson af

Het team van Gragson, Legacy Motorclub, nam al snel afstand van de coureur. "We hebben de beslissing genomen om Noah Gragson per direct te schorsen vanwege zijn acties, die zeker niet onze waarden representeren. Josh Berry zal daarom autonummer 42 besturen voor dit weekend tijdens de NASCAR Cup Series-race in Michigan", zo heeft het team op social media aangekondigd.

Gragson trekt boetekleed aan

Waarom hij de post heeft geliket, daar vertelt Gragson niets over. Wel reageert hij op het incident en vertelt hij dat hij teleurgesteld is in zichzelf. "Ik ben teleurgesteld in mezelf vanwege mijn gebrek aan aandacht en acties op sociale media. Ik begrijp de ernst van deze situatie. Ik hou van iedereen en waardeer iedereen. Ik probeer iedereen gelijk te behandelen, wie ze ook zijn. Ik heb het gewoon verpest", aldus een zelfbewust Gragson.

Onbepaalde tijd geschorst

Nadat het team Gragson er al had uitgezet, vond ook de NASCAR dat het tijd werd om een statement te maken. Dat deed de klasse door de Amerikaanse coureur voor onbepaalde tijd te schorsen. "NASCAR ondersteunt de beslissing van Legacy Motor Club om Noah Gragson te schorsen. NASCAR heeft vastgesteld dat Gragson de gedragsregels voor leden van het 2023 NASCAR Rule Book heeft overtreden en heeft hem voor onbepaalde tijd geschorst", zo laat de organisatie weten.

NASCAR fully supports Legacy Motor Club’s decision to suspend Noah Gragson. Following his actions on social media, NASCAR has determined that Gragson has violated the Member Conduct section of the 2023 NASCAR Rule Book and has placed him under indefinite suspension. — NASCAR (@NASCAR) August 5, 2023