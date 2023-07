Jeen Grievink

Jacques Villeneuve is erg onder de indruk van wat Max Verstappen op de mat weet te leggen dit seizoen. De Formule 1-wereldkampioen van 1997 ziet dat Verstappen nooit inzakt, waar andere coureurs wel duidelijk hun ups en downs hebben. De Canadees vindt Verstappen dan ook consistenter dan bijvoorbeeld Lewis Hamilton.

Er staat geen maat dit seizoen op Verstappen. Natuurlijk heeft hij ook de beste auto van het veld tot zijn beschikking, maar datzelfde geldt voor teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan weet het niveau van Verstappen echter niet te evenaren. De tweevoudig wereldkampioen is dan ook een klasse apart, zo concludeert Villeneuve. Als de Canadees door La Gazetta dello Sport gevraagd wordt of hij verbaasd is over het niveau en de prestaties van Verstappen, zegt hij: "Nee, verbaasd niet. Hij heeft altijd een buitengewone energie, hij geeft nooit op. En hij maakt het verschil."

Verstappen kent geen ups en downs

Het bijzondere aan Verstappen vindt Villeneuve dat de Limburger geen echte ups en downs kent in zijn carrière. Iets waar andere coureurs doorgaans wel mee te kampen hebben. "Verstappen is altijd zo geweest, al jaren. Hij is het hele seizoen op zijn best. Het is hallucinant hoe hij het doet, misschien was alleen (Fernando, red.) Alonso vergelijkbaar. Als je naar de meeste andere coureurs kijkt, hebben ze allemaal ups en downs, vaak met grote verschillen daartussen. Hij niet. Ik weet echt niet waar hij al die energie vandaan haalt. Als hij zo is, en dat is hij bijna altijd, dan is hij onverslaanbaar."

Hamilton nooit perfect geweest, Verstappen wel

Volgens Villeneuve is Verstappen dan ook consistenter dan bijvoorbeeld een Hamilton, die al zeven wereldtitels op zak heeft. "Hij (Hamilton, red.) gaat erg op en neer in prestaties, het verschilt per weekend. Maar dat is altijd zo geweest, elk seizoen, zelfs toen hij won. Hij heeft nooit een perfect jaar gehad, zoals Verstappen (dat wel heeft, red.)."