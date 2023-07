Jeen Grievink

Dinsdag 4 juli 2023 10:09

Nyck de Vries kende een redelijk opreden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, waar hij aanvankelijk als vijftiende over de streep kwam, maar door tijdstraffen terugviel naar de zeventiende positie. Echter, hij finishte alsnog voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Een opsteker voor de Nederlander met het oog op zijn toekomst? Dr. Helmut Marko is gematigd positief.

Op de vrijdag en zaterdag op de Red Bull Ring eindigde De Vries nog steevast achter zijn teamgenoot, maar op zondag wist de man uit Sneek wel voor Tsunoda te finishen. De Vries werd als vijftiende afgevlagd, maar kreeg na afloop nog een 15 seconden tijdstraf opgelegd wegens track limits. Hierdoor zakte hij terug naar de zeventiende plaats. Echter, hij bleef alsnog twee plaatsen voor Tsunoda. Goed nieuws voor De Vries, die normaliter toch vaak tegen de rug van zijn teamgenoot aankijkt. Maar wat heeft het optreden van de Nederlander voor een indruk achtergelaten bij Marko, de man die over zijn toekomst gaat?

Artikel gaat verder onder video

Marko gematigd positief over De Vries

Na afloop van de race in Spielberg werd Marko gevraagd naar zijn kijk op het resultaat van De Vries. De Red Bull-topman stak niet direct de loftrompet, maar moest wel erkennen dat het "één van de betere klasseringen" was die De Vries dit seizoen heeft behaald. "Ik ben eigenlijk vooral druk geweest met het kijken naar de rondetijden van de Red Bull-coureurs. Ik moet dus nog preciezer kijken naar het hoe en wat (van De Vries, red.), al denk ik wel dat dit één van de betere klasseringen is die hij heeft behaald", zo vertelde Marko.

OOK INTERESSANT: Verstappen zag concurrentie niet dichterbij komen: "Genoten van alle artikelen daarover"

Tsunoda sneller dan De Vries volgens Marko

Het feit dat De Vries twee plekken voor Tsunoda finishte, zegt Marko overigens niet zoveel. "Hoeveel straffen heeft Tsunoda wel gekregen?", zo probeert Marko wat nuance aan te brengen. "Qua pure snelheid was Tsunoda rapper, al klaagde hij veel over onderstuur."

Formule 1 kijk je al vanaf €5,42 per maand (jaarabonnement) bij F1 TV Pro. Klik hier!