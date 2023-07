Zware crash tijdens Formula Regional op Spa: Nederlander één van vier betrokken coureurs

Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 11:25 - Laatste update: 13:28

Een zware crash zaterdagochtend tijdens de Formula Regional-race op het Circuit Spa-Francorchamps in België. Er zijn vier coureurs bij de flinke klapper op Kemmel Straight betrokken, waaronder ook de Nederlandse Dilano van 't Hoff. Voorlopig is de situatie van de coureurs nog niet helemaal duidelijk.

Het circuit Spa-Francorchamps is zaterdagochtend opgeschrikt met een enorme crash tijdens de Formula Regional-race. Nadat Tim Tramnitz vanaf de tweede plek crashte in Raidillon, werd er de rode vlag gezwaaid. Vervolgens hadden Van 't Hoff, Joshua Dufek uit Zwitserland, Adam Fitzgerald uit Ierland en Enzo Scionti uit de Verenigde Staten een eigen schrikbarend moment op Kemmel Straight. De televisie-uitzending liet overigens geen beelden zien van de harde klapper.

Onduidelijke situatie

Momenteel is het dus onduidelijk hoe de situatie van de coureurs is. Inmiddels heeft de organisatie wel aangekondigd dat de Lamborghini Super Trofeo-race, die eigenlijk een half uur na de FRECA-race zou aanvangen, met minimaal een half uur uitgesteld is. Het is nu afwachten op berichten over de situatie vanaf het Circuit Spa-Francorhamps.

Update: Door de gevolgen van de crash heeft de Nederlandse Dilano van 't Hoff op achttienjarige leeftijd het leven gelaten. Lees alle informatie over het tragische nieuws in dit artikel.