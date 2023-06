Lars Leeftink

Donderdag 29 juni 2023 10:49 - Laatste update: 10:54

Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de manier waarop 'vernedering en trauma' tijdens zijn jeugd hem als man en leider hebben gevormd, hoewel hij toegaf dat hij deze dingen liever niet had meegemaakt.

De Oostenrijkse teambaas van Mercedes vertelde in de documentaire 'Secrets of Success' van Sky Sports open over verschillende onderwerpen. In de twee uur durende documentaire spraken een aantal sportleiders uit onder meer het cricket, rugby, de NFL (American Football), wielrennen en voetbal met de voormalige Engelse cricketcaptain Nasser Hussain over hun leiderschapsstijlen en de weg die ze hebben afgelegd om te komen waar ze nu zijn. Wolff was ook onderdeel van deze documentaire. "Je bent goed in dingen en slecht in anderen", antwoordde Wolff toen hem werd gevraagd of er geboren leiders bestaan of dat iedereen moet groeien richting die rol. "Je hebt een zekere mate van talent, maar er is een beetje invloed door je jeugd. Ik geloof dat er veel dingen in mijn leven waren, vernedering en trauma, die gunstig waren voor mijn latere carrière. Toch had ik ze liever niet gehad en meegemaakt."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff over Horner: "Kan er slecht tegen als iemand ons team probeert te schaden"

Wolff over kwaliteiten van een leider

Vervolgens gaat Wolf door over hoe het is om een leider te zijn. "[Leiderschap] is naar mijn mening een mix. Talent moet samengaan met hard werken, passie en enthousiasme, vooral met kinderen en tieners die opgroeien. Vervolgens moet je het juiste ondersteunende netwerk hebben en dan een groot portie geluk." Mercedes, het team van Wolff, won van 2014 tot 2021 maar liefst acht opeenvolgende constructeurstitels, waarmee het vorige record van zes van het Ferrari-team van eind jaren 90 en begin jaren 2000 werd verbeterd.

Familiesituatie Wolff

Wolff was ook open over de vervelende dingen die hij tijdens zijn jeugd heeft meegemaakt. Dingen die hem gevormd hebben en nog steeds een rol spelen tijdens zijn carrière in de Formule 1. "Het heeft een impact tot op de dag van vandaag", zei hij toen hem werd gevraagd naar de dood van zijn vader. "Sinds ik me kan herinneren, leed mijn vader aan hersenkanker. Hij leed er tien jaar aan en stierf uiteindelijk toen ik 15 was. Er is een tijd dat je als jongen een vader nodig hebt. Dat gold niet voor mij. We zaten in financieel moeilijke omstandigheden en dat hielp ook niet mee, dus dat is zeker een deel van hoe ik nu ben. Met alle slechte kanten die daarbij horen. Het trauma, maar aan de andere kant ambitie en gretigheid om het goed te doen."