Pierre Waché, sportief directeur van Red Bull Racing, heeft laten weten dat de straf die Red Bull Racing in 2022 kreeg van de FIA zeker wel impact heeft. Fans zien dit van buitenaf niet, maar volgens de Fransman zijn de gevolgen wel degelijk merkbaar voor het team. Dit gaat zeker richting het einde van 2023 merkbaar worden voor de fans.

Red Bull kreeg in 2022 een straf van de FIA voor het overschrijden van de budgetcap tijdens het eerste seizoen van deze limiet in 2021. De straf was een geldboete en 10% minder tijd in de windtunnel, wat ervoor zorgde dat het team twaalf maanden lang met 63% moest werken. Eind oktober zit deze periode erop, maar het heeft wel voor wat problemen gezorgd buiten de baan.

Impact straf

In gesprek met Sky Sports F1 Vertelt Waché over het effect van de straf die het team vorig jaar kreeg. "Iedere beperking heeft een effect. We hebben een beperking opgelegd gekregen als straf, maar ook omdat we voorop gaan in het kampioenschap." Volgens Waché gaan Verstappen en Red Bull dit later in 2023 nog wel merken. "Nu moeten we een stuk efficiënter omgaan met onze testtijd. Ik ben er zeker van dat onze prestaties hier later in het jaar onder zullen lijden."

Positief blijven

Het is, mede door de straf, een logische reflex om negatief te gaan denken. Ondanks dat ook Waché realistisch blijft en de negatieve kanten ziet, probeert hij ook positieve dingen uit de situatie te halen. Dit gaat in dit geval echter vrij lastig. "Ik probeer de positieven te zoeken, maar het is duidelijk dat we zeker geraakt worden door de beperkingen." Voor nu heeft het team in ieder geval niet al te veel last van de straf, want tot nu toe won Red Bull Racing alles races in 2023 en staat het in beide kampioenschappen met straatlengte voor op de rest van het veld.