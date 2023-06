Lars Leeftink

Dinsdag 27 juni 2023

Volgens Mike Elliott, chief technical officer van Mercedes, verwacht het team dat in het voorgaande tijdperk zo domineerde zeer competitief te zijn bij de volgende twee Formule 1-races in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Tijdens die races wil het team proberen Red Bull Racing en Max Verstappen uit te dagen.

De Silver Arrows hebben het seizoen 2023 snel om weten te draaien na een moeizame start en staan nu tweede in het constructeurskampioenschap nadat ze Aston Martin hebben ingehaald tijdens de Grand Prix van Spanje. Een radicaal gewijzigd ontwerp dat naar Monaco werd gebracht, heeft betere resultaten opgeleverd voor de W14. Er komt een nog grote upgrade aan tijdens de komende races. Elliott gelooft dat de nieuwe onderdelen niet alleen zullen helpen om het gat naar Red Bull te dichten, maar dat de komende circuits ook beter bij de auto van Mercedes passen dan op het lastige circuit van Montreal.

Mercedes met vertrouwen

”Na gezegd te hebben dat Canada moeilijk voor ons zou worden, is het een beetje moeilijk om hier te staan en te zeggen dat het moeilijk te zeggen is omdat we een voorspelling over Canada hebben gedaan [die niet uitkwam],' zei Elliott in een video op het Mercedes' YouTube-kanaal van Mercedes. "Ik denk dat het altijd moeilijk is om te weten. Waar we de auto hebben zien worstelen zijn meer de bochten met lage snelheid. Dus als we gaan kijken naar circuits die meer medium en hoge snelheidsbochten hebben, denk ik dat we het daar beter zullen doen."

Volgende twee races

Vervolgens geeft Elliott een hint naar welke races hij met Mercedes dan naar kijkt. "Silverstone zou dus een goed voorbeeld zijn van dat, en Oostenrijk zou ook niet al te slecht voor ons moeten zijn, dus laten we hopen dat we tijdens beide races goed gaan presteren.” De volgende twee races zullen dus door Mercedes goed in de gaten gehouden worden. De twee circuits moeten het volgende meetpunt zijn van de upgrades, die in Spanje en Canada hun waarde al hebben laten zien.