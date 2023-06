Lars Leeftink

George Russell ziet overeenkomsten tussen de RB19 van Red Bull Racing en de auto van Mercedes. De Silver Arrows begonnen het seizoen op dezelfde manier als 2022 en het team worstelde om het onvoorspelbare karakter van de W14 te begrijpen.

De Grand Prix van Monaco van een paar weken geleden veroorzaakte echter een verschuiving in de ontwikkeling van het team en de focus qua filosofie, want het zero-sidepod concept was verleden tijd. Sindsdien heeft Mercedes drie podiumplaatsen behaald en heeft het de tweede plaats bij de constructeurs veroverd. Lewis Hamilton stond op het podium in zowel Barcelona als Montreal en Russell pakt een podiumplek tijdens de Grand Prix van Spanje.

Mercedes nadert

In gesprek met Auto Motor und Sport tijdens het weekend in Canada was Russell optimistisch over de overeenkomsten tussen de RB19 en de W14. Hij ziet wel degelijk dat er wat dingen overeenkomen en dat het verschil goed te maken is. "Als we de delta van de rondetijden van zaterdag en zondag vergelijken, dan heeft de Red Bull vergelijkbare kenmerken als onze auto," legde Russell uit." Zondag zijn ze beter dan zaterdag."

Verschil Mercedes en Red Bull

Russell legde vervolgens uit waar de twee auto's verschillen in hun prestaties op het circuit. "Ze hebben gewoon veel meer snelheid dan wij. Dat brengt ze naar een hoger niveau op zowel zaterdag als zondag. Als het ons lukt om rondetijden te vinden door middel van upgrades, kunnen we met een betere basis beginnen. Dan hebben we een betere kans om op een overwinning te jagen."