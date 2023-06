Lars Leeftink

Donderdag 22 juni 2023 16:21

Fernando Alonso is drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. Dat beweert Lewis Hamilton tenminste. De Brit en Spanjaard deelden het podium na de F1 Grand Prix van Spanje met Max Verstappen, die de race won.

De foto's die tijdens de persconferentie gemaakt werden trokken de aandacht, omdat ze bij elkaar in totaal elf titels hebben. Volgens Hamilton zijn het er zelfs twaalf. "Het is een eer om het podium te delen met Max en een drievoudig wereldkampioen", zei de Brit op de persconferentie tot verbazing en gelach van de journalisten. "Drievoudig kampioen?" werd de uitspraak meteen in twijfel getrokken door de pers, denkend dat het misschien een toevallige vergissing was. "Ik beschouw Fernando oprecht als drievoudig wereldkampioen: 2005, 2006 en 2012", was het krachtige antwoord van de zevenvoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen wijst Brazilië 2016 aan als favoriete inhaalactie: "Die was cool"

Last-minute

De onofficiële titel waar Hamilton op doelt, werd gewonnen in 2012 door Sebastian Vettel. De Duitser, die voor Red Bull reed, werd het met een voorsprong van drie punten. Alles werd beslist tijdens de Grand Prix van Brazilië. Vettel arriveerde met 273 punten, terwijl Alonso 260 punten had. Jenson Button eindigde op de eerste plaats tijdens de slotrace, Alonso op de tweede plaats en Vettel op de zesde plaats. Dat was genoeg voor de coureur van Red Bull om de overwinning binnen te halen (281 punten voor Vettel tegen 278 punten van Alonso), hoewel Hamilton daar dus duidelijk anders over denkt.

Alonso, Verstappen en Hamilton

De drie wereldkampioenen, die in 2023 al een keer eerder met elkaar op het podium stonden, waren tijdens dezelfde persconferentie lovend over elkaar. Zowel Alonso als Verstappen en Hamilton vinden het een eer om met hun twee collega's een podium te delen en lieten weten te hopen dat ze dit nog een paar keer vaker kunnen doen. Ook hopen ze dat ze met zijn drieën nog om titels kunnen gaan strijden, maar voor 2023 lijkt dit een illusie te zijn. Voor Verstappen is het een realistisch doel, maar Alonso en Hamilton staan al op grote achterstand van de Nederlander.