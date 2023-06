Vincent Bruins

Zaterdag 17 juni 2023 23:34 - Laatste update: 23:36

Fernando Alonso heeft zich op de derde positie gekwalificeerd voor de Grand Prix van Canada na een spectaculaire sessie in wisselvallige omstandigheden. Het is de vierde keer in acht races dat de Aston Martin-coureur vanuit de top drie zal starten. Hij hoopt de druk op te kunnen voeren bij Red Bull met zijn geüpgradede AMR23-bolide.

"Het was een lastige kwalificatie qua timing welke band de juiste keuze was," begon Alonso, nadat hij snel zijn natte raceoverall had omgewisseld voor een droge jas. "P3, we nemen het zoals het is. Ik denk dat het een prima startpositie is."

Artikel gaat verder onder video

Canadese fans

"Het is geweldig, elke keer weer dat we hier komen," zo prijst de tweevoudig wereldkampioen de Canadese fans. "En het ligt niet alleen aan het circuit, maar ook aan de stad. Ik hou van Montreal en hoe ze de Grand Prix verwelkomen. Gisteren moesten ze helaas wachten tijdens Vrije Training 1, maar ik hoop dat ze vandaag genoten hebben en ik weet zeker dat dat morgen al helemaal het geval zal zijn."

OOK INTERESSANT: Albon, Alonso en Bottas over voordeel in racen buiten Formule 1: "Het houdt je scherp"

Druk opvoeren bij Red Bull

"Ik denk dat we morgen wel de mogelijkheid hebben om de druk op te voeren," antwoordt de 41-jarige Spanjaard op de vraag of hij Red Bull kan verslaan. "Ze hebben tot nu toe elke keer makkelijk gewonnen. Hopelijk moeten ze morgen wat meer pushen. We zullen twee seconden achter hen liggen en niet twintig seconden," sloot Alonso lachend af.