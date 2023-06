Vincent Bruins

Zaterdag 17 juni 2023 20:02 - Laatste update: 20:05

Carlos Sainz maakte een bijzonder slechte laatste trainingssessie mee voor de Grand Prix van Canada. De Ferrari-coureur kon niet deelnemen aan de tweede helft van VT3 na een flinke crash. Vervolgens werd de Spanjaard ook nog eens op het matje geroepen bij de stewards, omdat hij Alexander Albon zou hebben opgehouden.

Max Verstappen sloot de laatste sessie vóór de kwalificatie als snelste af voor Charles Leclerc, Fernando Alonso, Kevin Magnussen en Sainz. Het had voor de aanvang van VT3 nog flink geregend, dus de baan was zeiknat, maar omdat er daarna weinig druppels uit de lucht vielen, werd het asfalt wel langzaamaan steeds droger. Na een minuut of twintig werden de full wets ingewisseld voor intermediates, maar voor Sainz liep dat niet goed af.

Flinke crash

Bij het aanremmen voor de eerste bochtencombinatie kwam Sainz even op de witte lijn terecht. De achterkant van de Ferrari brak uit en kwam op vrij hoge snelheid in de bandenstapels terecht. De rode bolide liep in ieder geval schade op aan de voor- en achtervleugel evenals aan de ophanging. De Italiaanse renstal hoopt de SF-23 van de Spanjaard op tijd gerepareerd te hebben voor de kwalificatie die om 22:00 Nederlandse tijd van start gaat. Tijdens de rode vlaggen kwam het bericht naar buiten dat Sainz zich moest melden bij de stewards.

A big shunt for Carlos Sainz ahead of qualifying 😩#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/qhwnJb9UlC — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Naar de stewards

Sainz moet om 20:15 Nederlandse tijd bij de wedstrijdleiding zijn. Hij zou artikel 37.5 van de sportreglementen hebben overschreden. Dat betekent dat hij een andere deelnemer zou hebben opgehouden en in dit geval was dat Alexander Albon. De Williams-coureur klaagde meteen al over de boardradio "Het zijn altijd die Ferrari's weer", toen hij werd opgehouden bij de laatste chicane. Een aantal minuten later raakten de twee elkaar zelfs bijna. Albon kwam wederom over de boardradio richting het zijn team: "Ze moeten hem echt naar de stewards sturen nu," zo doelde de Thai op Sainz.