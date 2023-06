Vincent Bruins

Otmar Szafnauer hoopt op verbetering bij Alpine op communicatief en technisch vlak. De teambaas legt uit dat er vergaderd is in de fabriek over de informatie die Pierre Gasly krijgt via de boardradio, naar aanleiding van gridstraffen die de Franse coureur kreeg. Daarnaast verklaart Szafnauer waarom de A523-bolide van Gasly stilviel tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada.

Gasly hield niet alleen Carlos Sainz, maar ook Max Verstappen op tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Hij werd teruggezet van de vierde naar de tiende plaats voor de Formule 1-race op Circuit de Barcelona-Catalunya. Het ging bij de start van kwaad tot erger, toen hij in de eerste bocht op de vuile lijn terechtkwam en terugviel naar de veertiende positie. Uiteindelijk kwam hij toch nog als tiende over de streep om een puntje te scoren.

Communicatie

"We hebben tussen Spanje en hier [in Canada] met Pierre en zijn team van engineers gesproken," vertelde Szafnauer over een vergadering in de fabriek van Enstone afgelopen dinsdag. "We hebben zo'n anderhalf uur gediscussieerd over de strategie qua communicatie, hoe we met hem communiceren, de informatie die hij nodig heeft, de timing van wanneer hij die informatie krijgt, wat hij doet met die informatie om op die manier een beetje beter te worden." De Roemeense Amerikaan beschreef de gridstraf van Gasly als "ongelukkig". Hij hoopt bij de volgende keer dat ze zo goed kwalificeren, te zien dat ze op die positie ook daadwerkelijk kunnen racen.

Probleem met stuur

Gasly had tijdens Vrije Training 1 op Circuit Gilles Villeneuve ook nog eens pech dat hij stilviel na slechts een aantal minuten. De Fransman dacht dat het een aandrijfasprobleem was, maar volgens Szafnauer was dat niet het geval: "We gebruikten de reservesturen op beide auto's, zoals we altijd doen. En de reden dat we ze [vroeg in de eerste trainingssessie] gebruiken is om er zeker van te zijn dat ze goed werken, omdat we ze de rest van het weekend niet gebruiken tenzij ze nodig zijn als reserve. En natuurlijk, dat zal je dan net weer zien, hadden we een elektronisch probleem dat in het stuur van Pierres auto zat."