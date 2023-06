Remy Ramjiawan

Vrijdag 9 juni 2023 09:57

Volgens de team representative van Alfa Romeo, Alessandro Alunni Bravi, moet de FIA meer gaan doen om de onderlinge verschillen tussen de topteams en de kleinere teams weg te werken. De budgetcap is in zijn ogen daarin niet voldoende. Hij hoopt dat de kleinere teams mogen investeren in hun faciliteiten, zodat dit op hetzelfde niveau komt, als die van de topteams.

De internationale autosportfederatie werkt al jaren aan maatregelen om het speelveld binnen de Formule 1 gelijkwaardiger te maken. De budgetcap is daar een vorm van. Daardoor mogen teams niet meer geld uitgeven, dan de FIA voorschrijft. Ook het limiteren van de ontwikkelingstijd is bedoeld om de teams dichter bij elkaar te brengen. Toch kunnen de topteams leunen op hypermoderne faciliteiten, aangezien die al zijn neergezet voordat het kostenplafond van kracht ging. Dat voordeel hebben de mindere teams niet en dus pleit Alfa Romeo voor een uitzondering op de budgetcap voor de teams die nog een inhaalslag kunnen maken op dat gebied.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waarom heeft Alfa Romeo een 'team representative' en niet een teambaas?

Gelijkwaardig startpunt

Bravi legt bij MundoDeportivo uit dat de kleinere teams niet zozeer de topteams willen overtreffen qua faciliteiten, maar dat het vooral gaat om een gelijkwaardig startpunt. "Laat de kleinere teams, die niet op het niveau van de budgetlimiet van het jaar ervoor hebben geopereerd, toe om middelen te investeren, niet om de groten te overtreffen, maar om dat verschil terug te winnen."

Topteams profiteren van jarenlange investeringen

Hij legt de vinger dan ook op de pijnlijke plek: "De topteams hebben de afgelopen twintig jaar onbeperkt kunnen investeren en zich kunnen uitrusten met state-of-the-art technologie en faciliteiten die qua kwantiteit en kwaliteit niet vergelijkbaar zijn met die van de rest van de teams." Ook in het tijdperk van de budgetcap hebben de topteams namelijk nog steeds een streepje voor. "Als we echt een punt willen bereiken waarop iedereen de kans krijgt om ten minste podiumplaatsen te bemachtigen, moeten we een einde maken aan dit structurele verschil tussen groot en klein", aldus Bravi.