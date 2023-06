Russell reageert op opmerkelijk incident met Hamilton: "Enorme miscommunicatie"

Jan Bolscher & Kimberley Hoefnagel

George Russell en Lewis Hamilton raakten tijdens de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya betrokken bij een opvallend incident op het rechte stuk. In een eerste reactie laat Russell weten dat het om een enorme miscommunicatie ging.

Het team van Mercedes heeft een uitdagende kwalificatie achter de rug in Barcelona. Tijdens de tweede kwalificatiesessie ging het goed mis tussen de twee Mercedes-coureurs. Russell was bezig met zijn ronde, maar had niet door dat zijn teamgenoot op dat moment achter hem reed. Hamilton probeerde links langs hem te rijden, maar werd geblokkeerd door Russell. De twee hadden kortstondig contact en liepen hierbij enige schade op. Hamilton kwalificeerde zich uiteindelijk als vijfde, Russell als twaalfde. Mogelijk volgt er nog een straf, beide heren moeten zich namelijk melden bij de wedstrijdleiding in Spanje.

"Ja, het was gewoon een enorme miscommunicatie", reageert Russell tegenover de media in Barcelona, waaronder GPFans. "Ik keek gewoon vooruit, probeerde een slipstream van Carlos te krijgen en opeens was Lewis daar", verklaart de Brit. "We moeten intern bespreken hoe dat gebeurd is. Want dit zou nooit mogen gebeuren tussen twee teamgenoten. Maar het was niet de schuld van één van beiden. Ik denk dat Lewis niet wist dat ik ook aan een ronde begon."

Gevraagd of dit iets is waar de Grand Prix Drivers' Association zich over zou moeten buigen, antwoordt hij: "Sommige mensen zullen zeggen dat het moet veranderen, anderen die er niet mee worstelen, zullen zeggen van niet. Het is duidelijk dat de twee snelste auto's op dit moment niet zoveel moeite hebben als alle anderen, dus ze doen duidelijk iets beters dan de rest. Maar nee, dat is aan de F1 en de FIA, om te kijken wat er gedaan kan worden."