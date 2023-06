De donderdag in de paddock: Verstappen weet niets van updates, De Vries hoopt op solide weekend

Jan Bolscher

Donderdag 1 juni 2023 20:59

De donderdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya zit erop. Net als afgelopen weekend, bracht ook de media-dag in Spanje meerdere interessante gespreksonderwerpen teweeg.

Nyck de Vries vertelde in een exclusief interview met GPFans te hopen op opnieuw een solide weekend. De AlphaTauri-coureur verwacht een beter beeld te krijgen van de in Monaco geïntroduceerde updates en heeft goede moed dat dat het team een stap dichter bij de top tien weet te brengen: "Qua verwachtingen denk ik niet dat het heel veel anders is dan alle andere weekenden. Het zou mooi zijn als we weer met beide auto’s in Q2 kunnen zitten en dicht tegen die top tien aanzitten om te kunnen profiteren van andermans fouten of om het zelf on merit te kunnen doen", zo vertelde hij onder andere.

Geen updates Red Bull

Op de persconferentie was het onder andere de beurt aan Max Verstappen om de verzamelde pers te woord te staan. De tweevoudig wereldkampioen deed een vrij opmerkelijke uitspraak toen hij werd gevraagd naar de door Red Bull-topman Helmut Marko aangekondigde updates dit weekend: "Ik denk dat Helmut wat enthousiast was. Ik bedoel, ik weet van niets", klonk het. "We gaan gewoon ons normale programma uitvoeren. Niks geks." Ook deed hij uit de doeken voorlopig geen interesse te hebben in het aanbod van autosportlegende Mario Andretti om deel te nemen aan de Indy 500.

Gedeeld podium

Thuisheld Carlos Sainz moet de spotlights dit weekend delen met landgenoot Fernando Alonso. De Spanjaard liet optekenen dat het fantastisch zou zijn om aanstaande zondag met de 41-jarige routinier op het podium te staan, maar erkende direct dat zowel Red Bull Racing als Aston Martin en Mercedes een grote uitdaging zullen vormen. Het Circuit de Barcelona-Catalunya vergt veel van alle aspecten van de auto, waardoor het zeker een interessant weekend belooft te worden.