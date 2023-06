Jeen Grievink

Donderdag 1 juni 2023 16:59 - Laatste update: 18:59

Sebastian Vettel (35) is tijdens zijn bezoek aan de Grand Prix van Monaco niet benaderd om aan de slag te gaan als Sustainability Manager voor de Formule 1. GPFans heeft begrepen dat er geen aanbod is gedaan aan de Duitser, die afgelopen weekend aanwezig was bij de Grand Prix van Monaco.

Er deden geruchten de ronde dat Vettel in Monte Carlo zou zijn benaderd om in een nieuwe rol terug te keren in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zou niet als coureur, maar als Sustainability Manager zijn gevraagd zijn comeback te maken in de paddock. Deze geruchten blijken echter niet waar te zijn, zo heeft een woordvoerder van de Formule 1 aan GPFans laten weten. De rondzingende verhalen worden afgedaan als 'incorrect' en 'niet waar'.

Vettel NIET benaderd voor functie

De Formule 1 laat weten dat Vettel doorgaat als een fantastische ambassadeur en woordvoerder op het gebied van duurzaamheid, maar ontkent dat er in Monaco is gesproken over een officiële functie op dit gebied. Hoewel de woordvoerder erkent dat Vettel enorm gerespecteerd wordt in de Formule 1, is er van een functie als Sustainability Manager dus absoluut geen sprake. Dat Vettel afgelopen weekend in Monaco te zien was, had dus hoogstwaarschijnlijk te maken met een simpel bezoekje aan zijn oude werkgevers. Ook had de 35-jarige Duitser een innige ontmoeting met Lewis Hamilton, iemand met wie hij het altijd goed kan vinden.

Vettel zet duurzaamheidsmissie voort met SailGP-team

Vettel heeft recentelijk wel geïnvesteerd in iets anders duurzaams, namelijk het SailGP-team van Duitsland. SailGP is een internationale zeilcompetitie, waarin gevaren wordt met de zeer snelle F50-catamarans. "Er zijn veel overeenkomsten tussen de zeilsport en Formule 1. De boten zijn fascinerend en de snelheid op het water ligt enorm hoog. De races zijn ontzettend spannend en ik ben blij dat ik die van dichtbij kan volgen met ons team van jonge, gemotiveerde zeilers. Daarnaast maakt SailGP niet alleen gebruik van wind, maar wil het ook een nieuwe standaard zetten voor duurzaamheid in de sportwereld", zo liet Vettel weten.