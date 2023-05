Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 16:39 - Laatste update: 16:44

Door Max Verstappen kleuren tegenwoordig een heleboel tribunes over de hele wereld oranje, Fernando Alonso zorgde in het verleden voor hetzelfde, maar dan in het geel en blauw van Renault. Dit seizoen is de 41-jarige Spanjaard voorlopig de revelatie van het jaar en dus hoopt hij op groene tribunes tijdens zijn thuisrace in Spanje.

De Formule 1 maakt zich na de race in Monte Carlo op voor de wedstrijd op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Niet alleen Alonso beleeft een thuisfeest dit weekend, ook Carlos Sainz kan rekenen op de steun van het toegestroomde thuispubliek. Hoewel de Red Bull's nog wel de overhand hebben, kan Alonso strijden voor een podiumplek. Dat kon niet elkaar jaar gezegd worden van de kansen van de Spanjaard en dus heeft hij er zin in.

Kansen maximaliseren

In het persbericht van Aston Martin vertelt de tweevoudig wereldkampioen. "Ik kijk ernaar uit om alle Spaanse en Aston Martin-fans in groten getale ons team te zien steunen. Ik hoop veel groen op de tribunes te zien tijdens het weekend. Tot nu toe hebben we veel derde plaatsen gescoord, een tweede plaats in Monaco en de volgende die we nodig hebben is de hoogste trede", zo hoopt hij uiteraard op een zege. "Daarvoor moeten we elk onderdeel van ons weekend maximaliseren en alle kansen die op ons pad komen benutten. Maar ik ben daar niet door geobsedeerd en we zullen van elk moment genieten", aldus de 41-jarige coureur.

Stroll blij met traditioneel circuit na vele stratencircuits

Voor Lance Stroll wordt het weekend in Spanje er eentje om in terug te slaan, na de uitvalbeurt in Monaco. "Het is een circuit dat we allemaal goed kennen, omdat we hier in de loop der jaren veel hebben getest. Na een reeks van vijf stratencircuits is het interessant om naar een meer traditionele racebaan te gaan en dat is waardevol als we de AMR23 blijven benchmarken en ontwikkelen", zo legt de Canadees uit. Hij hoopt ook op groene tribunes: "Omdat het Fernando's thuisrace is, weet ik zeker dat er veel groen op de tribunes zal zijn, wat altijd geweldig is om te zien."