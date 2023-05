Stuart Hodge & Remy Ramjiawan

Hoewel Adrian Newey begin mei zijn contract zou hebben verlengd bij Red Bull Racing, laat de ontwerper in de podcast Talking Bull weten dat hij toch wel nadenkt over zijn pensioen. De Brit is inmiddels 64 jaar oud en had, naar eigen zeggen, zich altijd voorgenomen om op zijn zestigste te stoppen.

Newey zit al meer dan drie decennia in de hoogte klasse van de autosport. In die tijd heeft hij Williams, McLaren, maar ook Red Bull Racing aan de wereldtitels geholpen door zijn ontwerpen. In 2023 maakt de RB19 de dienst uit binnen de Formule 1 en het is niet verwonderlijk dat ook dit ontwerp uit de hand van de Brit komt. Newey was de afgelopen maanden in beeld bij de concurrenten van Red Bull Racing: Ferrari en Mercedes. Toch heeft de Brit voor een langer verblijf gekozen bij het Oostenrijkse team, maar de vraag is hoe lang Newey nog actief zal blijven in de sport.

'Elke dag is een bonus'

"Mijn ambitie was altijd om in de autosport te werken. Dat heb ik bereikt en ik weet dat dat een beetje oubollig klinkt, maar sindsdien is elke dag een bonus", zo opent de 64-jarige. "Ik heb het geluk gehad om met geweldige mensen te werken, zoals mijn collega-technici bij Red Bull en bij vorige teams. Christian [Horner red.], de coureurs, een aantal geweldige coureurs door de jaren heen... Dus weet je, het is geweldig geweest. Over het algemeen heb ik een geweldige tijd gehad."

Dan ga ik me behoorlijk vervelen

Newey heeft eigenlijk alles binnen de sport wel bereikt, waar je op kunt hopen. "Ik ben 64, dus wanneer stop ik? Dat is het interessante. Toen ik in de veertig was, dacht ik altijd zestig, dat zou wel genoeg zijn en dat is het. Dan zal ik hier wel weg zijn en ik zal op het strand liggen. Maar nu ken ik mezelf goed genoeg om te weten dat ik me dan behoorlijk zou vervelen", zo moet hij toegeven. Toch zijn er nog genoegen projecten binnen Red Bull, maar buiten de Formule 1 om, waar hij zijn aandacht op vestigt. "Dus ik vind het wel leuk om nu ook met andere dingen bezig te zijn."