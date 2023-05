Lars Leeftink

Zaterdag 13 mei 2023 08:06

Mercedes heeft dit jaar al meerdere keren via verschillende personen aangegeven dat het van mening is dat de dominantie van Red Bull Racing niet goed is voor de sport en aangepakt kan worden met nieuwe regels. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, is wel klaar met de uitspraken.

Het begon al na de eerste race van het seizoen in Bahrein, toen onder meer George Russell al liet weten dat hij Red Bull met Max Verstappen en Sergio Pérez alle races in 2023 ziet winnen. Toto Wolff sloot zich daarbij aan en gaf later ook nog aan dat hij naast het verbeteren van zijn eigen auto alleen nieuwe of aangepaste regelgeving als optie ziet om de dominantie van de regerend wereldkampioen te verminderen.

Geklaag Mercedes

Marko focust zich in gesprek met MotorsportMagazine op Mercedes, waar hij al sinds de titelstrijd in 2021 al een paar keer een woordenwisseling mee heeft gehad. Het komt zelden voor dat de Oostenrijker het eens is met Mercedes, en ook nu is dat niet het geval. Marko stoort zich aan uitspraken van Wolff, Hamilton en Russell over de huidige dominantie van Red Bull. Volgens Marko is Mercedes wel het laatste team dat hierover mag klagen. "Het is verbazingwekkend dat Mercedes van streek is. Ze hadden jarenlang zo'n superieure motor en waren veel verder dan wij nu zijn. Als je twee jaar op rij een flop levert als het gaat om de auto, moet je je daarop concentreren."

Dominant in 2023

Tot nu toe zijn de uitspraken van Russell eerder dit seizoen wel uitgekomen. Red Bull won tot nu toe alle races in 2023 en noteerde tijdens vier van de eerste vijf races een een-tweetje. Met Verstappen staat het team bovenaan in het kampioenschap, terwijl het als team ook stevig op P1 staat in het kampioenschap bij de constructeurs en al meer dan honderd punten voorsprong heeft. De vraag is of de teams tijdens de races in Europa, waarin vaak upgrades worden gebracht, het gat naar Red Bull gedurende 2023 kunnen verkleinen.