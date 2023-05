Jeen Grievink

Dinsdag 2 mei 2023 08:47

Lewis Hamilton heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen bij het Formule 1-team van Mercedes en over een eventuele verlenging is nog niets naar buiten gekomen. Toch verwacht Sky Sports-reporter Naomi Schiff niet dat er nog obstakels zijn die een verlenging in de weg staan. De lichaamshouding van Hamilton in Azerbeidzjan zei volgens haar veel.

Jarenlang waren Hamilton en Mercedes een gouden duo. Ze wonnen het ene na het andere kampioenschap. Bij de Zilverpijlen groeide Hamilton uit tot één van de grootste en meest succesvolle coureurs uit de historie van de sport. Echter, sinds 2021 ontstond er een kink in de kabel. Mercedes zag haar dominantie positie langzaam overgenomen worden door Red Bull Racing. Dit betekende ook het einde van het succes van Hamilton, want de door hem felbegeerde wereldtitels verdwenen uiteindelijk in de prijzenkast van Max Verstappen. Nu zijn contract afloopt, is de grote vraag of Hamilton nog voldoende vertrouwen heeft in Mercedes om zich wederom aan hen te verbinden. Schiff denkt van wel.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton slaat andere toon aan in Azerbeidzjan

Het contract van Hamilton loopt na dit seizoen af, maar er lijkt nog geen haast te zijn om nieuwe handtekeningen op papier te zetten. Toch is er achter de schermen veel veranderd, zo denkt Schiff. Volgens haar is de houding van Hamilton recentelijk omgeslagen en duidt dit er mogelijk op dat hij 'gewoon' verdergaat bij de Zilverpijlen. Aan het begin van het seizoen was Hamilton bijzonder kritisch op Mercedes en uitte hij regelmatig kritiek. In Azerbeidzjan sloeg hij echter een andere toon aan en sprak hij onder meer zijn vertrouwen uit in de updates die zijn aangekondigd voor het raceweekend in Imola.

OOK INTERESSANT: Russell over pittige uitspraken Verstappen: "Max doet zichzelf geen plezier"

Gezicht Hamilton was "veelzeggend" in Bakoe

Schiff denkt dat er achter de schermen het één en ander veranderd is, want volgens haar 'verklapte' de lichaamshouding van Hamilton in Azerbeidzjan genoeg. "Zijn gezicht daar was veelzeggend", zo vertelt ze bij Sky Sports. "Er was een klein knikje. En als je kijkt naar hoe hij er vorig seizoen bij stond, dan is dat een groot verschil."