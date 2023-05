VIDEO: Nieuwe Formule 2-auto voor 2024 gespot op Silverstone

Vincent Bruins

Maandag 1 mei 2023

Voor volgend jaar zal een nieuwe auto worden geïntroduceerd in het FIA Formula 2 Championship. Het Dallara F2 2018-chassis is dan voor zes seizoenen gebruikt en dus wordt het hoog tijd voor een nieuwe bolide in de klasse onder de Formule 1. Deze auto zou nu zijn gespot op het circuit van Silverstone.

De Formule 2 begon in 2005 onder de naam GP2 Series als vervanger van de Formule 3000. De Dallara GP2/05 kwam met een 4,0 liter atmosferische V8 van Mecachrome en Renault. Drie jaar later werd het doek getrokken van de Dallara GP2/08, voordat in 2011 de Dallara GP2/11 werd geïntroduceerd, de eerste GP2-auto die ook echt leek op een Formule 1-auto van die periode. 2017 was het laatste seizoen voor deze bolide evenals voor de V8. In 2018 stapte de Formule 2 over op de V634 turbomotor. In 2024 zal voor het eerst gebruik worden gemaakt van een nieuwe Dallara die ook weer op de nieuwe generatie Formule 1-auto's moet lijken.

Bruno Michel

"Ik denk dat het altijd belangrijk is dat we een auto bouwen die zoveel mogelijk lijkt op die van de Formule 1, maar natuurlijk voor een fractie van de kosten," bevestigde Formule 2-CEO Bruno Michel tegenover Speedcafe in een interview eind vorig jaar. "Dat geldt zowel voor de techniek als prestaties en natuurlijk ook het uiterlijk." De bolide die op Silverstone is gespot, lijkt heel erg op de huidige generatie Formule 1-auto's, maar dan in een iets kleiner formaat. Daarnaast heeft de motor bijna hetzelfde karakteristieke geluid als de V634 turbokrachtbron die achterin de Dallara F2 2018 ligt.

