Dinsdag 18 april 2023 12:14

Audi zal dit jaar de eerste prototype van de 2026-motor gaan testen. Het Duitse merk zal vanaf het nieuwe motorreglement op de startgrid staan en achter de schermen is het team al flink wat stappen aan het maken, zo meldt The Race.

Met de komst van het nieuwe motorreglement, zullen er ook nieuwe partijen aanwezig zijn binnen de koningsklasse van de autosport. Niet alleen Ford heeft zich gemeld om samen met Red Bull de motoren te ontwikkelen voor het nieuwe reglement, ook Audi is al aan het werk gegaan. Sauber heeft op dit moment nog Alfa Romeo als titelsponsor, maar dat zal op den duur veranderen in Audi. Het Duitse merk heeft momenteel een minderheidsbelang in het team, maar dat wordt uitgebreid naar een meerderheidsbelang en daarmee heeft Audi ook meer te zeggen binnen de nieuwe samenwerking en kan het van 2026 door het leven gaan als fabrieksteam.

Testmotor

Audi onthulde op de autoshow 'Auto Shanghai' in China de plannen om dit jaar het prototype van de 2026-motor te gaan testen. Eind 2022 had het merk al een testmotor in gebruik genomen met één cilinder. Volgens Audi levert dit al waardevolle inzichten op en vooral het terugwinnen van de energie wordt hierbij nauwlettend in de gaten gehouden. Vanaf 2026 mag het systeem tot aan 350 kW terugwinnen, daar waar dat momenteel 120 kW betreft.

Formule 1-project is begonnen

Het is de bedoeling dat Audi ergens in 2025 rond kan rijden met een conceptwagen en daarvoor is het momenteel de eerste volledige hybride aandrijflijn aan het opzetten. "De verbrandingsmotor, elektromotor, batterij en de elektronische regeleenheid zullen naar verwachting eind dit jaar op de testbank draaien en zal de basis vormen voor de toekomstige ontwerpen", zo liet Audi weten. De technische man van Audi, Oliver Hoffman, is tevreden met de huidige planning: "Het Audi Formule 1-project is de afgelopen maanden echt van de grond gekomen."