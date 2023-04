Vincent Bruins

Dinsdag 18 april 2023 07:21

De marshals bij de Grand Prix van Monaco worden gezien als de beste ter wereld en dat is niet zonder reden. Er wordt namelijk flink getraind ter voorbereiding op de races door de straten van Monte Carlo en L'Equipe mocht afgelopen weekend meekijken.

De Grand Prix van Monaco wordt al sinds 1929 verreden en zal dit jaar voor de tachtigste keer worden georganiseerd op zondag 28 mei. Drie weken voor de Formule 1-wedstrijd zal de Monaco E-Prix, de negende ronde van het Formule E-wereldkampioenschap, worden gehouden op zaterdag 6 mei.

Beste 700 worden toegelaten

Afgelopen weekend werden twee dagen gewijd aan het trainen van de vrijwillige marshals van de Automobile Club de Monaco (ACM). Naast dat er nieuwelingen deelnemen, is het ook een opfriscursus voor de ervaren marshals. Onder het toeziend oog van ACM-president Michel Boéri, die de trainingsschool in 1972 oprichtte, werden de marshals vergezeld door professionele brandweerlieden en dokters. De beste 700 vrijwilligers worden toegelaten om aan de slag te gaan tijdens de races in Monaco. Eerst moeten de vrijwilligers een parcours afleggen binnen een bepaalde tijd om te kijken of ze qua snelheid, wendbaarheid, balans en kracht nog fit genoeg zijn. Daarna worden ze getest op hun kennis van alle vlaggen. Ook wordt er geoefend met een systeem om collega's te redden, als een marshal wordt geëlektrocuteerd. Dat is niet alleen essentieel bij de Formule E, maar ook bij de huidige hybride-Formule 1-bolides. Er zijn ook nog communicatieoefeningen waarbij er wordt gelet op samenwerken, luisteren en reactievermogen.

Nederlands bedrijf levert unieke F1-auto

Wanneer een Formule 1-auto op de kop ligt en door marshals weer op de wielen gezet moet worden, is dat niet zonder risico en dus wordt daarop geoefend om verwondingen bij de vrijwilligers te voorkomen. Vervolgens leren de marshals hoe ze efficiënt auto's moeten optakelen evenals hoe ze veilig brokstukken van de baan kunnen halen door te oefenen met een versnellingsbak die 35 kilogram weegt. Tegelijkertijd werkt het medische team samen met de brandweerlieden om te leren hoe ze vastzittende coureurs uit een gecrashte bolide kunnen halen, terwijl ze de ruggenwervels, nek en benen beschermen. De marshals moeten uiteraard ook weten hoe ze brandjes moeten blussen en dus wordt er geoefend op een stalen F1-auto. Het unieke model wordt geleverd door het Nederlands bedrijf Haagen. "De marshals van de ACM staan erom bekend dat ze de beste zijn ter wereld. Hun training is bijna militair."