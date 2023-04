Vincent Bruins

Zaterdag 15 april 2023 16:03

Gerhard Berger verwacht dat Max Verstappen zijn derde wereldtitel op zijn naam zal schrijven dit jaar. De voormalig Formule 1-coureur en voormalig teambaas en mede-eigenaar van Toro Rosso denkt dat niemand de Nederlander kan verslaan, zelfs zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez niet.

Berger was zelf actief in de koningsklasse van 1984 tot en met 1997. Hij won zijn eerste Grand Prix in 1986 in Mexico voor Benetton. Daarna vertrok hij naar Ferrari, voordat hij de ploeggenoot werd van Ayrton Senna bij McLaren. De nu 63-jarige sloot zijn carrière weer af bij Benetton en pakte zijn tiende zege vanaf pole position in de Grand Prix van Duitsland op de Hockenheimring.

Red Bull oppermachtig

Red Bull Racing is wederom de te kloppen renstal in 2023. Na drie Grands Prix heeft het Oostenrijkse team al bijna twee keer zoveel punten als Aston Martin dat tweede ligt in de tussenstand bij de constructeurs. Ze hebben tot nu toe alle races dit seizoen vanaf pole position gewonnen. Max Verstappen kwam als eerste over de streep in Bahrein en Australië, terwijl het de beurt was aan Sergio Pérez in Saoedi-Arabië. Na een geweldige inhaalrace werd de Nederlander tweede op Jeddah Corniche Circuit. Pérez moest het doen met de vijfde positie op het circuit van Albert Park na vanuit de pitstraat te zijn gestart, en ligt nu 15 punten achter op zijn teamgenoot.

Verstappen is te sterk

"Het zou voor de fans wenselijk zijn, als Pérez en Verstappen een duel als Senna tegen Prost zouden kunnen opbouwen. Maar ik betwijfel dat dat gebeurt; Max is te sterk," legde Berger uit tegenover de Kronen Zeitung. "Een explosieve sfeer laaide maar even op, omdat Max, die vanaf de vijftiende positie moest komen in Djedda, als tweede finishte en niet als eerste. Als ze allebei weer vanaf de eerste rij starten, ziet het er echter anders uit. Niemand kan Max verslaan - niet alleen Pérez. Het is een bittere pil om te moeten slikken, maar het is zoals het is."