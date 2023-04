Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton werd vorig jaar door zijn nieuwe teamgenoot George Russell verslagen in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat natuurlijk dit seizoen te voorkomen, al kan dat volgens Ted Kravitz best lastig worden. Dat zit volgens hem voornamelijk in het hoofd van Hamilton zelf.

Russell kreeg na drie jaar bij Williams begin 2022 eindelijk de kans om zijn kwaliteiten te tonen voor het team van Mercedes, dat inmiddels afscheid had genomen van Valtteri Bottas. De Britse jongeling begon - ondanks de mindere W13 - helemaal niet slecht voor het Duitse team en met name in de eerste helft van het seizoen was hij met enige regelmaat de baas om Hamilton. Met de resultaten uit de eerste seizoenshelft in de achterzak wist Russell uiteindelijk zijn oudere teamgenoot te verslaan in het wereldkampioenschap.

Strijd vooraan

Dit seizoen wist de jongste van het tweetal al drie keer als beste boven te komen drijven in de kwalificatie, terwijl Hamilton in de race tweemaal hoger eindigde. Kravitz sluit niet uit dat Hamilton met een gebrek aan een kampioenschapswinnende auto ook dit jaar verslagen wordt door Russell. "Dat is waarom we écht willen zien dat Mercedes met Red Bull om de titel kan strijden", opent de analist tijdens de Sky Sports F1-podcast. "Dan zien we een Russell en Hamilton die voor de titel strijden", voegt hij toe.

Minder scherpe Hamilton

Kravitz vervolgt: "Dan hebben ze écht iets om voor te rijden. Dat is wat ik graag wil zien, zodat je het absolute beste uit Lewis haalt. Ik weet dit niet zeker, maar als ik Lewis Hamilton zou zijn en ik niet meedeed voor het kampioenschap, dat ik zoiets had van 'Oh nou, ik ga toch niet voor het kampioenschap, dus als George mij verslaat geef ik daar niks om'. Zo kun je ook terugkijken naar 2022. We hebben in het verleden gezien dat Lewis een stap extra kan zetten wanneer hij vecht voor de titel", besluit de analist.