Brian Van Hinthum

Maandag 3 april 2023 16:00

De Grand Prix van Australië werd gekenmerkt door neutralisaties. Maar liefst drie keer hing de rode vlag uit en met name de laatste twee situaties zorgden voor de nodige onrust en onduidelijkheid in de paddock. Martin Brundle denkt echter terug aan de eerste rode vlag-situatie en stipt een gewenste verandering aan.

Het was zondag op Albert Park op zijn zachtst gezegd behoorlijk chaotisch. Al vroeg in de race ging voor de eerste keer de rode vlag uit na een crash van Alex Albon. De Britse Thai verloor de controle over zijn Williams, raakte en muur en kwam met een lading inhoud van de grindbak terug de baan op. Door de troep op het circuit werd de wedstrijd dus stilgelegd, zodat de aanwezige marshals veilig aan de slag konden en het circuit weer schoongemaakt kon worden voor de herstart.

Incident geweest

Dat was niet zo gunstig voor George Russell, die net tijdens de safety car naar binnen was gedoken om nieuw rubber onder zijn bolide te laten leggen. Lewis Hamilton en Max Verstappen bleven buiten, kregen even later de rode vlag en konden zodoende zonder pitstop van banden wisselen. Dat schreeuwt om verandering, meent Brundle. "Het doel van het mogen wisselen van je banden tijdens een rode vlag is dat er altijd een incident is geweest", opent hij tijdens zijn analyse voor Sky Sports.

Verandering

Hij vervolgt: "Je krijgt de kans om je voorvleugel te veranderen en wanneer je een lekke band of zoiets hebt kan je de banden laten vervangen. Ik denk dat het tijd is om het hele systeem opnieuw te bekijken. Maar zoals altijd is de Formule 1 een zeer lastige business en heb je te maken met onbedoelde consequenties. We moeten er eens goed over nadenken want het zorgt voor irritatie bij mensen. Aan de andere kant zou George Russell op een andere dag er profijt van kunnen hebben", besluit hij. Dit keer viel het echter net allemaal verkeerd voor de Brit.