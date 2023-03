Remy Ramjiawan

Maandag 27 maart 2023 15:56 - Laatste update: 16:11

Het Formule 1-circus maakt zich op voor de derde ronde van het wereldkampioenschap. Dat zal aankomend weekend in Australië plaatsvinden en Mario Isola legt uit dat Pirelli teruggegaan is naar de bandenkeuze van 2019, in de hoop het spektakel te verbeteren.

Het Albert Park Street Circuit heeft een aantal veranderingen doorgevoerd voor de race van vorig jaar. Daardoor heeft Pirelli voor die desbetreffende race een conservatieve keuze gemaakt voor het rubber van vorig jaar. Destijds sloeg de bandenfabrikant een compound over, in de hoop dat er wat tactische verschillen zouden zijn. De praktijk wees echter uit dat de zachtste band van vorig jaar (C5) niet tot nauwelijks werd gebruikt en dus grijpt Pirelli terug naar de bandenkeuze van 2019.

Hoge baanevolutie

Het semi-stratencircuit in Melbourne staat bekend om de hoge baanevolutie, dus per sessie wordt de baan beter. "We verwachten een hoge graad van baanevolutie gedurende het weekend, zoals normaal het geval is in Melbourne, terwijl de energie-eisen voor de banden ongeveer gemiddeld zijn voor het seizoen. Het is een vloeiend circuit met bochten die sneller zijn na de aanpassingen van vorig jaar, wat zowel het inhalen als het algemene spektakel ten goede komt", opent Isola.

🔀 More strategy options

↗️ High track evolution



Our handy guide to the #AustralianGP tyre choices 📖 #Fit4F1 pic.twitter.com/w8u2YRYtFs — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 27, 2023

Terug naar 2019

Hoewel de banden anders zijn dan in 2019, is de keuze voor de compounds wel gebaseerd op dat jaar. "We hebben dezelfde bandenkeuze gemaakt als in 2019 voor de Grand Prix van Australië. Na een afwezigheid van twee jaar van de kalender vanwege de Covid-pandemie, kozen we vorig jaar voor een gat in de compounds: de C2, C3 en vervolgens de zachtste C5 compound. Die race werd gewonnen door Ferrari's Charles Leclerc en alle teams gebruikten de harde en de medium band, terwijl de zachte band alleen in de kwalificatie werd gebruikt", zo gaat de Italiaan verder. "Dit weekend hebben de teams de beschikking over de C2, C3 en C4, wat betekent dat ze qua strategie meer opties hebben voor de race: op papier althans", concludeert Isola.