Hamilton begint aan Ferrari-avontuur, Kamphues verklaart Viaplay-overstap | GPFans Recap

De winterstop is nog altijd in volle gang, al begint voor veel coureurs langzaam maar zeker over te zijn met de vakantie en de pret. Tijd om weer te focussen op het nieuwe Formule 1-seizoen, dus. Dat was in ieder geval het geval voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen begon op maandag namelijk officieel aan zijn dienstverband bij het team van Ferrari. Dat heeft men in Italië geweten, want Maranello stroomde vol met hordes enthousiaste tifosi. De Britse rijder plaatste bovendien een bijzondere post op Instagram. Rob Kamphues vertelde op zijn beurt waarom hij vertrokken is naar Viaplay.

'Hamilton vraagt om beveiligers in Maranello, Ferrari-technici bouwen stuurtje om'

Lewis Hamilton heeft zich afgelopen weekend voor het eerst gemeld in de fabriek van Ferrari. Eén dezer dagen staat de eerste test op het programma, maar de zevenvoudig wereldkampioen zorgt ervoor dat de technici van de Italiaanse renstal eerst een boel werk moeten verzetten. "Hamilton arriveerde op vrijdagavond in Maranello. Het is niet bekend waar hij verbleef, maar op het moment dat hij bij de fabriek verscheen, vroeg hij om beveiligingsdienst", leest het. Meer lezen over Lewis Hamilton zijn verzoekjes? Klik hier.

Hamilton opent tijdperk bij Ferrari in stijl tijdens eerste werkdag op jacht naar achtste titel

De F1-wereld is vandaag, 20 januari 2025, in de ban van de eerste werkdag van Lewis Hamilton bij Ferrari. Volgen velen de beste coureur aller tijden in F1 die aan de slag gaat bij het meest succesvolle en historische team in F1 zorgt ook bij Hamilton voor kippenvel en natuurlijk was er een mooie post en boodschap op social media om zijn tijdperk bij Ferrari mee te openen. Meer lezen over Lewis Hamilton zijn verzoekjes? Klik hier.

'Verstappen heeft duidelijke voorkeur na Red Bull-avontuur'

Hoewel Aston Martin volgens de Daily Mail geïnteresseerd zou zijn in de diensten van Max Verstappen, gaat de voorkeur van de Nederlander richting 2026 eerder uit naar een wagen waar een Mercedes-power unit, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Meer lezen over Max Verstappen zijn voorkeur? Klik hier.

Kamphues verklaart overstap van Ziggo Sport naar Viaplay

Één van de vaste gezichten van Ziggo Sport, Rob Kamphues, is overgestapt naar Viaplay. De voormalig presentator van het Race Café zal voor de partij werken die de uitzendrechten juist bij zijn voormalig werkgever heeft weggehaald en geeft in De OranjeZondag aan waarom hij de overstap maakt. "Ik ga een aantal programma's maken. In ieder geval een live talkshow met het publiek." Meer lezen over de uitspraken van Rob Kamphues? Klik hier.

Kamphues hoorde Aston Martin vorig jaar al een claim op Verstappen leggen: "Absoluut gelogen"

Viaplay-presentator Rob Kamphues hoorde vorig jaar al dat Aston Martin bezig was om te verkondigen dat Max Verstappen zou aansluiten. Er zou een plan zijn om Lance Stroll onder te brengen in een andere klasse en er zou met grote zekerheid gemeld zijn dat Verstappen overkomt, iets wat Kamphues overigens als 'absoluut gelogen' bestempeld. Meer lezen over de uitspraken van Rob Kamphues? Klik hier.

