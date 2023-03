Jeen Grievink

Zondag 19 maart 2023 22:16

Het Formule 1-team van Mercedes werkt achter de schermen hard aan een B-versie van de W14. De 'nieuwe' auto krijgt een ander concept waarmee men hoopt meer succes te boeken. Teambaas Toto Wolff wil echter niet spreken van een typisch Red Bull-concept.

Na de seizoensopener in Bahrein was het voor Mercedes klip en klaar: het concept van de W14 moet de prullenbak in. De auto, waarmee voortgeborduurd was op het concept van vorig jaar, bleek niet competitief en kwam behoorlijk wat snelheid tekort ten opzichte van de RB19 van Red Bull Racing. De Duitse renstal stak de koppen bij elkaar en er werden enkele pittige gesprekken gevoerd. Men heeft inmiddels besloten haast te maken met plan B: een nieuwe, aangepaste auto. Deze staat al in de windtunnel en de geruchten gaan dat deze bijzonder veel weg heeft van de auto's van Red Bull Racing en Aston Martin. Wolff wil dit niet bevestigen.

Wolff: al is nieuwe Mercedes een dubbeldekker

Na afloop van de Saoedische Grand Prix, waarin George Russell derde en Lewis Hamilton vijfde werd, sprak Wolff met Sky Sports-reporter - en tevens oude bekende van Mercedes - Nico Rosberg. De voormalig coureur confronteerde de teambaas met het verhaal dat de 'W14B' "meer in de richting van het Red Bull- en Aston Martin-concept" gaat, maar dat wilde Wolff niet bevestigen. "Ik weet niet of je het een Red Bull- of Aston Martin-concept kunt noemen. Al zou het (de nieuwe auto, red.) uiteindelijk op een Engelse dubbeldekker lijken, dan zouden we het doen als hij snel was", zo liet de Oostenrijkse teamchef weten.

Mercedes plakt Red Bull-sticker op W14

Wolff sloot daarmee dus niet uit het concept van Red Bull te volgen. De voorwaarde voor Mercedes is dat het concept snelheid met zich meebrengt. Dan kom je toch automatisch weer bij de RB19 uit, de snelste auto van het veld. Wordt de nieuwe Mercedes van Hamilton en Russell dan toch een Red Bull-kopie? "Als zij dat willen, plakken we er wel een Red Bull-sticker op. Het gaat om de rauwe prestaties. We hebben geen dogma over wie dat uitgevonden heeft", zo weigert Wolff de credits van het beste concept aan Red Bull te geven.