In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel hartje winterstop is, is er toch hier en daar wat nieuws naar buiten gekomen. Zo vertelt Max Verstappen dat hij na de race in Monza in de data is gedoken en dat hij direct opvallende grafieken zag. Daarnaast onthult de Nederlander dat hij 'zeker weet' dat er een team is geweest dat vals heeft gespeeld in 2024 en McLaren-teambaas Andrea Stella reageert juist op de geruchten dat zijn team dat is geweest. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 28 december.

Artikel gaat verder onder video

Marko wijst naar temperament Tsunoda als reden voor keuze Lawson naast Verstappen

Dr. Helmut Marko bevestigt dat Yuki Tsunoda op pure snelheid misschien wel de betere was, ten opzichte van Liam Lawson. Toch heeft de leiding van het team voor de Kiwi gekozen, om komend seizoen de kleuren van Red Bull Racing naast Max Verstappen te verdedigen. "Tsunoda is op dit moment zeker de snelste van de twee qua snelheid. Maar hij heeft niet de nodige consistentie en blijft fouten maken", zo wijst Marko bij Sport.de naar de afknapper van Tsunoda", opent Marko bij Sport.de. Lezen waarom Marko juist van Tsunoda problemen verwacht als hij naast Verstappen komt te zitten? Klik hier!

Verstappen zag team valsspelen in 2024: 'Weet het zeker, maar niemand zal het toegeven'

Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen zijn er overduidelijk teams geweest die zich niet aan de spelregels hebben gehouden in 2024. De Nederlander stipt in gesprek met De Telegraaf de kwakkelende vorm van de RB20 aan, maar stelt ook dat het team in sommige races simpelweg geen kans had, vanwege mogelijke 'foefjes' bij de rivalen. Lezen wat de Nederlander was opgevallen in 2024? Klik hier!

Doornbos deelt eerste kiekjes na verhuizing Midden-Oosten

Voor Robert Doornbos zit er op het persoonlijke vlak een nieuw avontuur in het Midden-Oosten in. De voormalig Formule 1-coureur, maar ook analist, zette daarvoor een punt achter zijn werkzaamheden bij Ziggo en toont op social media de eerste kiekjes van zijn nieuwe thuis. Bekijken hoe dat nieuwe optrekje eruit ziet? Klik hier!

Stella gaat in op beschuldigingen trucjes: 'Dingen waarvan je weet dat het nergens op slaat'

Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella moet het papaja-oranje team nog even wennen aan de status van topteam. De Italiaan wijst naar de diverse beschuldigingen die het team aan de broek heeft gekregen, over het gebruik van mogelijke trucjes om de snelheid van de MCL38 omhoog te krikken. Lezen hoe Stella reageert op de berichten? Klik hier!

Verstappen over problemen RB20: 'Had die grafieken nog niet eerder gezien'

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen had dit seizoen toch heel wat problemen met zijn RB20. De wagen kwam goed uit de startblokken, maar een verkeerde afslag qua updates maakte de auto onbestuurbaar. De Nederlander blikt in De Telegraaf terug op de problemen en stipt aan wanneer hij het technische team de juiste richting opduwde. Lezen hoe Verstappen het team op de juiste koers wist te krijgen? Klik hier!

Gerelateerd