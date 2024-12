In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is ook Eerste kerstdag in de Formule 1, maar dat betekent niet dat ook het nieuws stilligt. Zo onthult dr. Helmut Marko wat Red Bull Racing van Liam Lawson verwacht in 2025. Stefano Domenicali hoopt dat Lewis Hamilton slaagt bij Ferrari en komt met welgemeend advies en Max Verstappen is eerlijk over komend jaar en stelt dat Red Bull Racing niet tot de favorieten behoort. Dit is de GPFans Recap van woensdag 25 december.

'Gloednieuwe windtunnel Aston Martin in februari 2025 operationeel'

Het 'dream team' van Aston Martin begint stukje bij beetje steeds meer een gezicht te krijgen. Zo sluit de van Red Bull overkomende Adrian Newey in 2025 aan bij het team uit Silverstone, maar ook Enrico Cardile heeft de overstap gemaakt. Daarnaast is het nieuwe complex van Aston Martin in Silverstone bijna gereed, om in gebruik te nemen. Lezen hoe het project van Aston Martin ervoor staat? Klik hier!

Verstappen over 2025-seizoen: 'Misschien wel goed om een keertje niet de favoriet te zijn'

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is zich ervan bewust dat Red Bull Racing eerst wat zaken goed moet gaan doen, voordat het in 2025 aan de wereldtitel kan gaan denken. Het Oostenrijkse team werd uiteindelijk derde in het constructeursklassement en volgens Verstappen is het niet eens zo slecht om een keertje niet als favoriet het jaar in te gaan. Lezen waarom Verstappen het prima vindt om in de rol van underdog te kruipen? Klik hier!

Marko wijst naar opdracht Lawson naast Verstappen: 'Binnen drie tienden zitten van Max'

Liam Lawson zal vanaf 2025 de kleuren van Red Bull Racing gaan verdedigen naast viervoudig kampioen Max Verstappen. Dr. Helmut Marko wil met de Kiwi aan boord vooral weer de strijd aangaan in het constructeursklassement en onthult dat er van Lawson wordt verwacht dat hij binnen drie tienden van een seconde, van de tijden van Verstappen moet zitten. Lezen waarom dit de doelstelling van Lawson is? Klik hier!

Doornbos glimlacht over foefjes bij McLaren: "Je wordt betaald om de limieten op te zoeken"

Volgens Robert Doornbos verdient de opmars van McLaren in 2024 een dikke pluim. De Rotterdammer vindt het papaja-oranje team daarom ook de verdiende wereldkampioen en prijst de innovatieve engineers van McLaren, die in 2024 de randjes van het reglement hebben opgezocht. Lezen waarom Doornbos stiekem wel glundert van de trucjes in de sport? Klik hier!

Domenicali adviseert Hamilton bij Ferrari-avontuur: 'Leer Italiaans'

Voormalig Ferrari-teambaas, maar tevens ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet Lewis Hamilton over alle kwaliteiten beschikken om te slagen in Maranello. Wel waarschuwt de CEO van de sport de Brit dat Ferrari echt een andere omgeving dan Mercedes is en dat het spreken van Italiaans cruciaal is om goed te integreren. Lezen wat Domenicali verwacht van Hamilton bij Ferrari? Klik hier!

