In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Juan Pablo Montoya weten wat zijn bronnen te zeggen hebben over het afscheid van Sergio Pérez bij Red Bull Racing, liet Jos Verstappen duidelijk merken wat Red Bull Racing moet doen om Max Verstappen te behouden, stelde Marc Priestley naast Aston Martin en Mercedes nog een derde team voor als kandidaat om Verstappen in 2026 vast te leggen en reageerde de fans op het recente nieuws omtrent Viaplay en Ziggo Sport. Dit is de GPFans Recap van 24 december!

Artikel gaat verder onder video

Naast Aston Martin en Mercedes nog een optie voor Verstappen? 'Wellicht een kans'

Max Verstappen en zijn toekomst zijn het hele seizoen al onderwerp van gesprek, mede door zijn eigen uitspraken en mede door de onrust rondom Red Bull Racing die in 2024 is ontstaan. Marc Priestley, voormalig engineer van McLaren, heeft een opvallend team genoemd als optie voor de viervoudig wereldkampioen vanaf 2026. Meer lezen over wie er in 2026 nog meer kans zou maken op de handtekening van Verstappen? Klik hier!

F1-fans reageren op nieuws over Viaplay en Ziggo Sport richting seizoen 2025

Viaplay kwam maandag met een heleboel nieuws naar buiten rondom het F1-seizoen 2025, nieuws waar de Nederlandse Formule 1-fans vervolgens natuurlijk met gemengde gevoelens op hebben gereageerd. Meer lezen over hoe de fans reageerden op het nieuws omtrent Viaplay en Ziggo Sport? Klik hier!

'Pérez en Red Bull zijn niet vriendschappelijk uit elkaar gegaan'

Sergio Pérez is vanaf 2025 geen coureur meer van Red Bull Racing, waardoor Max Verstappen met Liam Lawson een nieuwe teamgenoot krijgt. Volgens Juan Pablo Montoya is het afscheid echter niet zonder slag of stoot bewerkstelligd. Meer lezen over hoe Pérez en Red Bull volgens de bronnen van Montoya uit elkaar zijn gegaan? Klik hier!

Jos Verstappen over toekomst Max bij Red Bull: ''Hangt af van wat er gaat gebeuren'

Jos Verstappen heeft duidelijk gemaakt wat Red Bull Racing moet doen om in 2026 ook nog steeds Max Verstappen als coureur van het team te hebben. De Nederlander heeft nog contract tot eind 2026, maar lijkt 2025 wel als een cruciaal jaar te zien. Meer lezen over wat voor eisen Jos Verstappen heeft om zijn zoon Max Verstappen bij Red Bull Racing te laten rijden na 2025? Klik hier!

Verstappen kritisch op Red Bull: 'Dat is finaal mislukt bij ons'

Max Verstappen heeft duidelijk gemaakt dat hij blij is met zijn contract bij Red Bull Racing, maar heeft ook een duidelijke boodschap voor het team richting het seizoen 2025. Lezen wat Verstappen te zeggen heeft over het seizoen 2024 van Red Bull Racing en wat hij in 2025 allemaal verwacht? Klik hier!

Gerelateerd