De Vries keert terug in F1-auto, FIA-steward: 'Verstappen-opmerkingen mogelijke reden van vertrek Hill' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het raceweekend in Las Vegas staat voor de deur en in aanloop daarvan kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo heeft voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries testmeters gekregen van McLaren. Heeft Lando Norris de wereldtitel nog niet uit zijn hoofd gezet en heldert Esteban Ocon een hardnekkig fabeltje over zijn relatie met Max Verstappen op. Dit is de GPFans Recap van woensdag 20 november.

Artikel gaat verder onder video

Wolff over Horner: 'Onderzoek naar Susie poging vanuit Red Bull om mij te kwetsen'

Toto Wolff heeft nog eens teruggeblikt op het onderzoek rondom Susie Wolff dat er vanuit de FIA uiteindelijk niet zou komen. Volgens Wolff werd dit onderzoek aangewakkerd door Christian Horner en Red Bull Racing. Het ging om de integriteit van Wolff z'n vrouw die door de autosportbond in twijfel werd getrokken. Lezen welke rol Christian Horner in dit verhaal heeft gespeeld? Klik hier!

Norris heeft titel nog niet opgegeven en wil Verstappen uitdagen in Las Vegas

Lando Norris heeft Max Verstappen en Red Bull Racing gewaarschuwd richting de F1 Grand Prix van Las Vegas, waar het kampioenschap bij de coureurs beslist kan worden in het voordeel van de Nederlander. "Het is heel gaaf om over de Strip te rijden en ik kijk ernaar uit om hier in de MCL38 te racen. We hebben dit jaar een goede auto gehad en het veld is ongelofelijk sterk, dus ik kan niet wachten om te zien wat we hier kunnen neerzetten", opent Norris. De hele voorbeschouwing van Norris op het GP-weekend in Las Vegas lezen? Klik hier!

Herbert zoekt naar reden voor vertrek Hill: “Weet dat hij kritiek kreeg op de Max-scenario’s”

Johnny Herbert gokt bij FlashscoreUSA over de reden van het plotselinge vertrek van voormalig collega Damon Hill bij Sky Sports F1. De FIA-steward heeft de kritiek van de enkelvoudig kampioen op de rijstijl van Max Verstappen ook gezien en stelt dat de kritiek die Hill daarop kreeg, misschien wel ervoor heeft gezorgd dat de Brit is vertrokken. Lezen wat Herbert precies denkt van de situatie rondom het vertrek van Hill? Klik hier!

Nyck de Vries krijgt unieke kans in F1-auto McLaren tijdens privétest op Paul Ricard

Het avontuur van Nyck de Vries in de Formule 1 duurde in 2023 niet heel erg lang. De Vries kreeg namelijk slecht tien races om te laten zien wat hij kon. Toch zijn er weer meters gemaakt in een Formule 1-auto door De Vries. De Nederlander heeft namelijk de kans gekregen om achter het stuur te kruipen van misschien wel de beste F1-auto van dit moment. Lezen waarom Nyck de Vries weer plaatsneemt in een F1-stoeltje? Klik hier!

Ocon heldert fabeltje over Verstappen op: "Iedereen denkt dat we elkaar haten"

Één van de grootste rivalen van Max Verstappen in de jaren naar de Formule 1 toe, Esteban Ocon, onthult dat hij er toch wel van baalt dat hij in de Formule 1 nog geen gevecht met Max Verstappen heeft kunnen hebben. De Fransman is van mening dat Verstappen dubbel en dwars zijn vierde titel verdient en stelt dat alle verhalen over een verkeerde verhouding tussen het duo, niet kloppen. Lezen hoe de verhouding tussen Verstappen en Ocon in elkaar zit? Klik hier!

