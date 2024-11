Lando Norris heeft Max Verstappen en Red Bull Racing gewaarschuwd richting de F1 Grand Prix van Las Vegas, waar het kampioenschap bij de coureurs beslist kan worden in het voordeel van de Nederlander.

Norris kreeg tijdens de triple header een klap te verwerken, want het gat met Verstappen is nu met nog drie races en een sprintrace te gaan 62 punten. Dit betekent dus dat, zelfs als Verstappen twee keer uitvalt, hij nog steeds een voorspong heeft. Als Verstappen zondag drie punten meer scoort dan Norris, is hij al wereldkampioen. Alles zal goed moeten vallen voor Norris wil hij nog wereldkampioen worden in 2024.

Norris wil nog steeds vechten om titel met Verstappen

In de preview van McLaren richting het weekend in Las Vegas laat Norris duidelijk merken dat hij nog niet klaar is om het kampioenschap bij de coureurs al op te geven, ondanks dat Verstappen dus maar drie punten meer nodig heeft dan Norris om kampioen te worden. "Het was goed om terug te zijn bij het team in het McLaren Technology Centre, voorafgaand aan de laatste drie races van het jaar. Ik heb me samen met mijn engineers voorbereid in de simulator. Iedereen is gemotiveerd en er klaar voor om alles te geven in de strijd om beide titels."

Norris over race in Las Vegas

Vorig jaar was Norris voor het eerst in Las Vegas met F1, nadat de koningsklasse de race voor het eerst op de kalender had gezet. De Brit genoot toen volop van het weekend, iets wat hij hoopt nu weer te doen. "Het is heel gaaf om over de Strip te rijden en ik kijk ernaar uit om hier in de MCL38 te racen. We hebben dit jaar een goede auto gehad en het veld is ongelofelijk sterk, dus ik kan niet wachten om te zien wat we hier kunnen neerzetten."

