Plooij: 'Dit wordt Verstappen's nieuwe teammaat', Russell: 'Eén van 20 coureurs oneens' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is op maandag een dag na de veelbesproken Grand Prix van Mexico en het werd een race om niet snel te vergeten. Dat was vooral te danken aan Max Verstappen. De Nederlander kreeg vroeg in de wedstrijd het aan de stok op het circuit met Lando Norris. De drievoudig wereldkampioen ging volgens de wedstrijdleiding fors over de schreef en kreeg maar liefst twintig seconden taakstraf aan zijn broek. Vanzelfsprekend werd er op maandag nog flink nagepraat over die opmerkelijke actie van het motorsportorgaan. Ook had Jack Plooij een vermeende primeur: zo zou de bom bij Red Bull gebarsten zijn en wil men Franco Colapinto posteren naast Max Verstappen. Dat zou ze wel twintig miljoen euro gaan kosten.

Artikel gaat verder onder video

Mol klaar met inconsistente FIA na straffen Verstappen in Mexico: "Dit kan niet!"

Olav Mol ziet dat de FIA zichzelf in haar eigen documenten rondom de straf van Lando Norris en George Russell tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en die van Max Verstappen tijdens de race in Mexico-Stad tegenspreekt en een dubbele standaard erop na heeft gehouden. "Red Bull heeft een goed punt als ze de uitslag willen aanvechten en als niet geldig willen verklaren, want tien seconden is dus niet de standaard penalty", zo begint de commentator zijn betoog. Meer lezen over de uitspraken van Olav Mol over de straf van Max Verstappen? Klik hier.

Toekomst Sergio Pérez bij Red Bull lijkt onzeker na Grand Prix van Brazilië

De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing lijkt op losse schroeven te staan. Als teambaas Christian Horner na wederom een zeer teleurstellend raceweekend de directe vraag krijgt of de Mexicaan het huidige Formule 1-seizoen af zal maken, luidt het antwoord dat je op een gegeven moment "moeilijke beslissingen" moet nemen. Meer lezen over de toekomst van Sergio Pérez? Klik hier.

FIA buigt zich over eventueel onderzoek en straf Leclerc na taalgebruik persconferentie

De FIA is zich aan het beraden over of er een onderzoek en eventuele straf moet volgen voor Charles Leclerc, nadat hij na afloop van de Grand Prix van Mexico het F-woord in de mond nam. De FIA heeft de richtlijnen wat betreft het taalgebruik van Formule 1-coureurs aangescherpt. Max Verstappen ontving tijdens het raceweekend in Singapore een taakstraf van één dag nadat hij het woord fucked gebruikte tijdens een persconferentie, en nu is bekend dat Charles Leclerc mogelijk eenzelfde lot beschoren is. Autosport meldt namelijk dat de FIA zich aan het beraden is over of er een onderzoek moet worden gestart. Meer lezen over het mogelijke onderzoek naar Charles Leclerc? Klik hier.

Russell: 'We zijn het allemaal eens, behalve eentje'

George Russell heeft erkend dat 19 van de 20 coureurs het eens zijn geworden om de regels omtrent het racen te veranderen in navolging van de gebeurtenissen in Austin. Zonder een naam te noemen, kunnen we allemaal wel invullen wie die ene coureur is die het er niet mee eens was: Max Verstappen. "19 van de 20 coureurs zeiden: 'Nou, als het niet klopt, voer de verandering dan vandaag nog door'", zo vertelt Russell, die dus erkent dat er één rijder lijnrecht tegenover de rest stond. Meer lezen over de uitspraken van George Russell? Klik hier.

Plooij: 'Red Bull legt twintig miljoen neer voor Colapinto als nieuwe teamgenoot Verstappen'

De positie van Sergio Pérez lijkt meer en meer onder druk te komen en ook afgelopen weekend heeft hij zichzelf geen goede dienst bewezen. Volgens Jack Plooij is het echter al allemaal redelijk in kannen en kruiken en gaat Red Bull een bak geld neerleggen bij Williams voor Franco Colapinto. "Ik ga je vertellen dat de kassa van Williams binnenkort flink gespekt gaat worden. Helmut Marko gaat met geld gooien daar naar binnen, Colapinto", zo begint hij zijn betoog. Meer lezen over de vermeende primeur van Jack Plooij over Franco Colapinto? Klik hier.

Jos Verstappen denkt aan 'belangenverstrengeling' bij stewards FIA

Jos Verstappen keek afgelopen weekend met pijn in het hart toe hoe Max Verstappen twee keer door de FIA werd bestraft in zijn duel met Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De vader van de drievoudig wereldkampioen haalt uit naar de stewards van de FIA en komt met een opvallende beschuldiging. Meer lezen over de uitspraken van Jos Verstappen? Klik hier.

Gerelateerd