De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing lijkt op losse schroeven te staan. Als teambaas Christian Horner na wederom een zeer teleurstellend raceweekend de directe vraag krijgt of de Mexicaan het huidige Formule 1-seizoen af zal maken, luidt het antwoord dat je op een gegeven moment "moeilijke beslissingen" moet nemen.

Sergio Pérez ving op zondag de Grand Prix van Mexico aan vanaf de achttiende plaats, nadat hij op zaterdag - niet voor het eerst dit jaar - een zeer teleurstellende kwalificatie kende. De Red Bull Racing-coureur kwam bij de start van de race goed van zijn plek en won onder toeziend oog van de Mexicaanse fans een aantal plaatsen, maar kreeg vervolgens een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij niet goed in zijn start box stond gepositioneerd. Na het uitzitten van de straf, een akkefietje met Liam Lawson en een extra pitstop voor een kansloze poging voor de snelste raceronde, kwam de thuisheld als laatste over de streep.

Red Bull Racing zakt af naar derde plaats

Daarmee heeft Red Bull Racing opnieuw een forse tik in het constructeurskampioenschap gekregen. De Oostenrijkse formatie is ingehaald door het team van Ferrari en afgezakt naar de derde plaats. Pérez heeft sinds de zomerstop als beste resultaat een zevende plaats genoteerd, en daarmee veel te weinig punten gescoord voor het team. In het wereldkampioenschap voor de coureurs staat hij op de achtste plaats, onderaan het lijstje van de rijders bij de vier grote teams. De vraag of Red Bull Racing nog vóór het einde van het seizoen in gaat grijpen, wordt daarom steeds vaker gesteld.

Dan toch einde verhaal voor Sergio Pérez?

En waar Christian Horner regelmatig zijn hand in het vuur stak voor Pérez, lijkt ook de Red Bull Racing-teambaas er nu genoeg van te hebben. Op de vraag of de Mexicaan het seizoen nog af gaat maken, klinkt het: "Weet je, op een gegeven moment komt er een punt waarop je moeilijke beslissingen moet nemen", citeert Reuters. "We staan nu derde in het constructeurskampioenschap. We zijn vastberaden om weer in een winnende positie te komen, maar dat zal niet makkelijk worden in de komende vier races."

Horner bevestigt tussen neus en lippen door dat Pérez volgende week in Brazilië in actie zal komen, maar reageert niet op de speculatie dat Red Bull Racing met een gewijzigde line-up aan de laatste triple header van het seizoen begint: "Hij weet dat het in de Formule 1 om resultaten draait en als je niet levert, is het onvermijdelijk dat de spotlights op je gericht staan", klinkt het. "Als team hebben we beide auto's in de punten nodig, dat is de kern van de Formule 1. We werken zo hard als we kunnen met hem om hem te supporten. Ik denk dat we alles gedaan hebben dat we konden doen voor Sergio, en dat zullen we volgend weekend in Brazilië ook doen."