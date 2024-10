Olav Mol ziet dat de FIA zichzelf in haar eigen documenten rondom de straf van Lando Norris en George Russell tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en die van Max Verstappen tijdens de race in Mexico-Stad tegenspreekt en een dubbele standaard erop na heeft gehouden.

Verstappen en Norris kwamen elkaar, net zoals tijdens het weekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten, tegen tijdens de race in Mexico-Stad. Verstappen was net ingehaald door Carlos Sainz voor P2 en had Norris achter zich. Norris viel aan en werd volgens de FIA in bocht vier buiten de baan gereden door Verstappen. Dat leverde de Nederlander tien seconden op. Vervolgens ging Verstappen in de aanval in bocht acht en kwamen ze allebei buiten de baan terecht. Verstappen kreeg daar van de FIA tien seconden straf voor, voor het forceren van Norris buiten de baan. Twintig seconden straf dus in totaal, terwijl Norris en George Russell voor eenzelfde actie in Austin nog vijf seconden hadden gekregen.

Mol ziet FIA zichzelf tegen spreken

Mol haalt in het Ziggo Sport Race Café tijdens de nabeschouwing de documenten van de straf die Russell in Amerika kregen en de straf die Verstappen kreeg in Mexico voor hetzelfde vergrijp erbij. Russell kreeg vijf seconden straf, Verstappen tien seconden. "Red Bull heeft een goed punt als ze de uitslag willen aanvechten en als niet geldig willen verklaren, want tien seconden is dus niet de standaard penalty." Dit is iets wat wel in het document van de FIA staat bij de straf van Verstappen, maar dus niet opgaat als er naar de uitgedeelde straf bij Russell gekeken wordt. Mol gaat vervolgens door, want hij legt de twee documenten van de straf van Norris in Amerika en de straf van Verstappen in Mexico naast elkaar. Verstappen kreeg tien seconden straf, Norris vijf seconden voor hetzelfde vergrijp. "Hier wel, hier niet." Mol verwijst naar het document van Verstappen, waarin staat dat tien seconden volgens de FIA de standaard straf is, terwijl dit in het document van Norris niet staat. Precies hetzelfde als bij de documenten van Russel en Verstappen voor hetzelfde vergrijp dus. "FIA, f*ck you! Dit kan niet. Ze spreken zichzelf in twee documenten tegen. Klaar. Dit kan niet."

‘FIA, f* you!’ 🤬@Olav_Mol is de papieren ingedoken en trekt daar een stevige conclusie uit 🤯#ZiggoSport #F1 #MexicoGP 🇲🇽 — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) October 27, 2024

