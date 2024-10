In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op de vooravond van het raceweekend in Mexico kwam er weer een heleboel nieuws naar buiten. Zo zou Oscar Piastri de gewenste kandidaat zijn om Max Verstappen bij een eventueel vertrek op te volgen bij Red Bull Racing. De Scandinavische streamingdienst Viaplay deelt de kwartaalcijfers en onthult een verlies van abonnees en de FIA heeft de DRS-zone op het lange rechte stuk in Mexico ingekort. Dit is de GPFans Recap!

Artikel gaat verder onder video

Hinchcliffe zag Verstappen tot het absolute uiterste gaan: "Zijn ruimtelijk inzicht is uitstekend"

James Hinchcliffe heeft zijn complimenten geuit over de rijkunsten van Max Verstappen in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De IndyCar-winnaar en F1 TV-analist was onder de indruk hoe de Red Bull Racing-coureur precies op het randje kon gaan zonder daadwerkelijk de grens te overschrijden in het gevecht met Lando Norris. "Wat zo briljant is aan het verdedigen van Max, naast het moeilijke om met een oog naar voren te kijken en met een oog naar achteren zonder fouten te maken, is dat hij nooit genoteerd is geweest voor van de baan gaan", opent Hinchcliffe. De hele reactie van Hinchcliffe lezen? Klik hier!

Viaplay deelt cijfers derde kwartaal: Nederlanders gaan effect van kostenbesparing merken

De Viaplay Group heeft de cijfers van het derde kwartaal uitgebracht. Er is een kleine financiële winst geboekt, maar wat centraal staat bij de Scandinavische streamingdienst die hier in Nederland de Formule 1 uitzendt, zijn kostenbesparingen en het verlies van abonnees. Lezen wat de kwartaalcijfers van Viaplay zijn? Klik hier!

FIA past circuit in Mexico-Stad aan met onder andere verkorte DRS-zone

De FIA heeft aangekondigd dat er een aantal dingen aan het circuit in Mexico worden aangepast. Het belangrijkste verschil zal de DRS-zone zijn op het lange rechte stuk op start-finish. Die mocht vorig jaar na 165 meter bij het opgaan van het rechte stuk open, dit weekend zal dat pas vanaf 240 na bocht zeventien zijn. Alle andere aanpassingen op het circuit lezen? Klik hier!

Villeneuve wijst naar invloed Piquet op Verstappen: 'Je ziet de enorme verandering'

Volgens enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve moet de rol van Kelly Piquet in de ontwikkeling van Max Verstappen niet worden onderschat. De Canadees stelt in gesprek met CanadaCasino.ca dat de Nederlander de afgelopen jaren is gegroeid en dat de dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet sr. daarin een groot effect heeft gehad. Lezen waar de Canadese Formule 1-kampioen op doelt? Klik hier!

'Piastri serieus in beeld bij Red Bull: Marko bevestigt contact met manager Webber'

Het tweede stoeltje bij Red Bull Racing is de afgelopen weken weer onderwerp van gesprek wegens de nog altijd tegenvallende Sergio Pérez. Daar waar Liam Lawson als de meest serieuze kanshebber naar voren geschoven wordt bij een eventuele wissel, horen we ook zo nu en dan een andere naam voorbij komen. Helmut Marko reageert. Lezen waarom Oscar Piastri als mogelijke opvolger wordt genoemd? Klik hier!

Gerelateerd