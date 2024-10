In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere de Formule 1-sprintrace van de Verenigde Staten. Max Verstappen kwam na een maandenlange droogte eindelijk weer eens als eerste over de streep, terwijl Lando Norris in de allerlaatste ronde een bijzonder pijnlijk moment kende. Enkele uren later was het ... die beslag legde op pole position voor de Grand Prix van zondag. Verder lijkt het erop dat McLaren toch wat harder door de FIA aangepakt lijkt te zijn dan de formatie zelf doet voorkomen, heeft het motorsportorgaan een conclusie getrokken over het 'illegale trucje' van Red Bull Racing en heeft Max Verstappen zijn FIA-protest opgezegd. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen wint Sprint in Austin, Norris gooit kostbare punten weg in laatste ronde

Max Verstappen heeft de Sprint in Austin gewonnen. De Red Bull-coureur vertrok vanaf pole en wist deze positie succesvol te verdedigen tot het einde. Lando Norris finishte als derde, nadat hij als vierde was gestart. De Brit reed lang op de tweede plaats, maar werd in de allerlaatste ronde voorbijgestoken door Carlos Sainz, nadat hij zich verremde in aanloop naar de eerste bocht. De McLaren-coureur moest vervolgens alle zeilen bijzetten om niet ook door Charles Leclerc gegrepen te worden. De Brit kreeg zelfs een aantekening achter zijn naam bij de wedstrijdleiding, nadat het gevecht met de Ferrari-coureur bijna in tranen eindigde. De samenvatting van de sprintrace lezen? Klik hier.

Verstappen ziet pole in rook op gaan door crash Russell: "Maar de potentie was daar"

Max Verstappen stevende af op pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar moest zijn laatste snelle run afbreken door een crash van George Russell. De Nederlander moest daardoor tekenen voor P2. "In mijn eerste ronde in Q3 verloor ik veel tijd, dus dat is zonde", klonk het na afloop. "Helaas kon ik mijn tweede ronde niet afmaken, anders hadden we denk ik een goede kans [op pole] gehad, maar dat is hoe het gaat. We staan nog steeds op de eerste startrij en de potentie was daar, dus dat is goed. We waren competitief vandaag. We hebben wat kleine veranderingen doorgevoerd, hopelijk pakt dat morgen ook goed uit." De samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier.

McLaren tóch harder aangepakt door FIA voor foefje dan team toegeeft

Hoewel het team van McLaren het mini-DRS-effect van de achtervleugel die het team in Bakoe gebruikte wat bagatelliseerde, blijkt in Austin dat de FIA het onderdeel helemaal niet zo onschuldig vond. De internationale autobond heeft namelijk niet alleen een aanpassing van die vleugel geëist, alle achtervleugels van McLaren moesten worden aangepast. Bij Speedcafe bevestigt McLaren dat er inderdaad is gewerkt aan alle achtervleugels en niet alleen de desbetreffende vleugel die gebruikt werd in Azerbeidzjan. "Zoals eerder vermeld, heeft McLaren proactief aangeboden om enkele kleine aanpassingen aan onze achtervleugel door te voeren na de GP van Azerbeidzjan." Meer lezen over de aanpassingen van McLaren? Klik hier.

Norris lacht kritiek weg: "Red Bull houdt van spelletjes spelen"

Lando Norris meent zich niks aan te merken van de kritiek die Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko recentelijk uitte richting de Brit, en claimt dat Red Bull simpelweg houdt van het spelen van mentale spelletjes. Norris werd door de Oostenrijker beschuldigd van mentaal zwak zijn. McLaren CEO Zak Brown was uiterst kritisch op Marko voor deze opmerking, maar Norris zelf haalt zijn schouders er over op. "Hij [Marko] zegt dat ik een aantal rituelen heb, maar ik denk dat dit deels een vertaalfout is," vertelt Norris tegen The Times. "Mijn enige ritueel is het eten van mijn kipwraps! Hen [Red Bull Racing] gewoon verslaan is de beste manier om het te doen [in hun hoofd kruipen]. Red Bull houdt daar een beetje meer van, spelletjes proberen te spelen en zo." De volledige reactie van Norris lezen? Klik hier.

Verstappen zet punt achter FIA-boycot: "Ben gewoon een goed persoon"

Max Verstappen is gestopt met bewust geven van bijzonder korte antwoorden tijdens officiële persconferenties van de FIA. Na zijn overwinning in de sprintrace op het Circuit of the Americas moest Verstappen opnieuw - en voor het eerst weer sinds Singapore - plaatsnemen bij een persconferentie van de FIA, maar dit keer gaf hij wel uitgebreide antwoorden op de vragen van host Tom Clarkson. Toen Verstappen vervolgens van Motorsport.com de vraag kreeg of zijn protest dus ten einde is en of daar een specifieke reden voor is geweest, antwoordde hij met een glimlach: "Nee, ik ben gewoon een goed persoon." Meer lezen over het protest van Verstappen? Klik hier.

FIA komt met conclusie over 'illegaal' onderdeel van Red Bull

Red Bull Racing kan met een gerust hart zich weer concentreren op het racen. De saga rondom het bib-mechanisme van de RB20 van Max Verstappen en Sergio Pérez is afgesloten, zo heeft Nikolas Tombazis van de FIA uitgelegd. "Kan ik eerlijk zeggen met absolute zekerheid of er iets ongewoons is geweest? Nee. Kan ik zeggen dat de zaak gesloten is? Jazeker", begon Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij, tegenover Autosport. "Het is moeilijk om achteraf te bewijzen wat er precies is gebeurd." Meer lezen over het besluit van de FIA? Klik hier.

