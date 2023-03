Lars Leeftink

Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes, heeft onthuld dat fans de komende races "zichtbare" veranderingen aan de W14 zullen zien en mogen verwachten. De uitspraken komen na een teleurstellende race in Bahrein.

Het team uit Brackley had het moeilijk in de openingsrace van het seizoen, met Lewis Hamilton die als vijfde over de streep kwam en George Russell die zevende eindigde. Zevenvoudig kampioen Hamilton finishte 51 seconden achter racewinnaar Max Verstappen na een achterstand van zes tienden in de kwalificatie, waarbij teambaas Toto Wolff het gedurfde zerosidepod-concept gedurende het weekend al afschreef. Deze uitspraken werden gedaan ondanks het feit dat het team zich tijdens de winter heeft gecommitteerd aan het ontwerp.

Mercedes kijkt naar 'radicale veranderingen'

Op de vraag of het concept in de toekomst gaat veranderen, legde Shovlin uit dat de fans van Mercedes dit wel mogen verwachten. "Mensen gebruiken het woord concept wanneer ze het ontwerp van de sidepod bedoelen en Toto [Wolff] had onlangs gezegd dat we kijken naar een herziening daarvan die hoe dan ook in de komende races zal plaatsvinden. Natuurlijk gaan we, gezien het huidige gat, kijken naar grotere en meer radicale veranderingen. Maar die veranderingen hebben tijd nodig om te veranderen in een snellere oplossing in de windtunnel. Je kunt ze niet van de ene op de andere dag doen."

Ontwikkelen kost tijd

Shovlin legt vervolgens uit waarom dit tijd kost. "Er is nogal wat ontwikkeling dat je moet doen om elke vorm van grote verandering in geometrie te bewerkstelligen. Dus natuurlijk kijken we waar we de auto kunnen verbeteren. We zoeken naar mogelijkheden om te ontwikkelen en je zult de komende races zichtbare veranderingen aan de auto zien." De vervolgvraag is of deze veranderingen ook daadwerkelijk gaan helpen om het gat richting Red Bull te verkleinen.