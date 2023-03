Vincent Bruins

Donderdag 9 maart 2023 13:27

Sebastian Vettel en Mick Schumacher hebben samen een bijzondere post geplaatst op Instagram. De Formule 1-wereld reageert er emotioneel op. Aankomende december zal het tien jaar geleden zijn dat Michael Schumacher zijn skiongeluk had. Over de gezondheidstoestand van de zevenvoudig wereldkampioen is zeer weinig bekend.

Vettel is na afgelopen seizoen met pensioen gegaan. Hij kwam de laatste twee jaar uit voor Aston Martin waarin hij één podium wist te scoren in Azerbeidzjan in 2021. Daarvoor reed hij voor Ferrari, nadat hij vier wereldtitels op zijn naam wist te schrijven met Red Bull Racing. Mick Schumacher bracht de afgelopen twee jaar door bij Haas. Hij is nu reservecoureur bij Mercedes, het team waar zijn vader Michael voor het laatst voor racete.

Artikel gaat verder onder video

Van ene op andere generatie

"Vriendschap van de ene op de andere generatie," zo luidt de post dat het Duitse duo op Instagram had geplaatst. Michael Schumacher was het grote idool van Vettel en ze waren vaak samen te zien in de Formule 1-paddock, toen Michael zijn terugkeer maakte in de koningsklasse in 2010. Ook deden ze mee aan de Race of Champions. Samen wonnen ze de Nations Cup voor Duitsland zesmaal op rij van 2007 tot en met 2012. Sinds 2019 doet Vettel samen met Mick mee.

OOK INTERESSANT: Wurz wil Vettel tijd geven om na te denken over zijn rol als GPDA-directeur

Emotionele reacties

Op Instagram wordt er emotioneel gereageerd op de post.

Ook op Twitter komen de reacties binnen.