In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat race-engineer Gianpiero Lambiase zijn contract heeft verlengd bij Red Bull Racing en wellicht een andere rol gaat krijgen om gaten te dichten in de organisatie, liet Nico Rosberg zich uit over een 'gefrustreerde' Max Verstappen, ging Eddie Jordan in op de situatie van Sergio Pérez bij het team en onthulde Günther Steiner hoe Mercedes-teambaas Toto Wolff te werk ging tijdens zijn poging om een vervanger van Lewis Hamilton te vinden. Dit is de GPFans Recap van 8 september.

'Lambiase verlengde in de zomer contract bij Red Bull, andere rol in het verschiet?'

Negen seizoenen lang is Gianpiero Lambiase al de race-engineer van Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen lijkt wellicht rekening te moeten gaan houden met nog meer veranderingen binnen Red Bull Racing. De kans lijkt namelijk te zijn toegenomen dat er een einde gaat komen aan de directe samenwerking tussen het illustere duo Lambiase en Verstappen. Meer lezen over de toekomst van Lambiase binnen Red Bull? Klik hier!

Jordan ziet door 'leugen' Red Bull over Pérez heen: "Ze hebben toneelgespeeld"

Eddie Jordan, oud coureur in F1, stelt dat Sergio Pérez en Max Verstappen te veel kritiek te verwerken krijgen. Red Bull Racing zou meer onder het vergrootglas moeten liggen voor het creëren van een matige RB20 die niet in de buurt komt van de RB18 en RB19 van de afgelopen twee seizoenen. Jordan beschuldigd tevens Red Bull van liegen en toneelspelen over het huidige vertrouwen in Pérez. Meer lezen over hoe Jordan denkt over de situatie van Pérez bij Red Bull. Klik hier!

Rosberg: 'Je ziet dat Verstappen vaker boos en steeds ongeduldiger wordt'

Nico Rosberg is van mening dat het geduld bij de 'vaak boos wordende' Max Verstappen bij Red Bull Racing op begint te raken en hij ongeduldiger begint te worden nu hij merkt dat zijn F1-kampioenschap in 2024 niet zo veilig is als het lijkt. Meer lezen over wat Rosberg te zeggen heeft over de 'gefrustreerde' Verstappen die nu rijdt bji Red Bull Racing? Klik hier!

Toekomst Verstappen nog niet duidelijk? 'Zal voor stoeltje gaan waar hij titel kan winnen'

Jack Plooij stelt dat Max Verstappen, momenteel aan het strijden met Lando Norris om de titel in F1, niet per se meer risico gaat nemen dan Norris in een onderling duel omdat hij een flinke voorsprong heeft in het kampioenschap. Verder denkt Renger van der Zande dat hij weet waar Verstappen naar kijkt als hij een keuze maakt voor zijn team vanaf 2026 en daarna. Meer lezen over wat Plooij en Van der Zande over Verstappen te zeggen hadden? Klik hier!

Steiner ziet dat Wolff van Antonelli een 'eigen Verstappen' wil creëren

Günther Steiner, oud teambaas van Haas en tegenwoordig vooral analist, weet hoe Mercedes-teambaas Toto Wolff de afgelopen maanden het invullen van het tweede stoeltje voor 2025 heeft aangepakt. Steiner stelt dat Wolff met de aankondiging van Andrea Kimi Antonelli als opvolger van Lewis Hamilton in 2025 'zijn eigen Max Verstappen wil creëren'. Meer lezen over hoe Steiner denkt dat Wolff rondom Antonelli en Verstappen te werk is gegaan dit jaar? Klik hier!

