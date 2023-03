Jeen Grievink

Bij het Formule 1-team van Mercedes hebben ze de kampioenstrofee al overhandigd aan Red Bull Racing. Waar George Russell na de Grand Prix van Bahrein al zei dat het team van Max Verstappen alles kan gaan winnen dit seizoen, doet Toto Wolff nu een soortgelijke uitspraak. Mercedes werpt de handdoek in de ring, zo klinkt het.

"Red Bull heeft het kampioenschap in de tas. Ik denk dat niemand het gevecht met hen aan kan gaan dit jaar", liet Russell na de race - waarin Red Bull oppermachtig een één-tweetje wist binnen te slepen - optekenen. "Ik verwacht dat ze iedere race zullen winnen, dat gok ik. Met de performance die ze hebben zie ik niemand hen uitdagen." Het leek een beetje een voorbarige conclusie van de jonge Brit, maar nu doet ook Wolff een zelfde soort duit in het zakje. De teambaas van Mercedes denkt dat Red Bull iedere wedstrijd gaat winnen dit jaar.

Wolff denkt dat Red Bull alles gaat winnen in 2023

In gesprek met het Oostenrijkse Oe24 lijkt Wolff de handdoek al in de ring te werpen. Er is weliswaar pas één race verreden, maar de teamchef heeft al genoeg gezien. Op de vraag of Red Bull de champagne alvast gekoeld kan zetten, antwoordt Wolff: "Na deze eerste Grand Prix geloof ik ook dat ze dit jaar elke race zullen winnen." Duidelijke taal dus, maar het staat haaks op wat Wolff eerder zei bij ServusTV, toen hij nog stelde mee te willen doen om het kampioenschap. "Ja, maar ik bedoelde niet dit jaar. Dit jaar is dat niet meer het geval", zo legt hij zijn woorden uit.

Mercedes krabt zich achter de oren na Bahrein

Mercedes kwam in Bahrein als vijfde en zevende over de finish. Na afloop liet de Duitse renstal weten het roer om te willen gooien en agressief te gaan ontwikkelen. Maar hoop op de wereldtitel is er op dit moment niet meer, zo is wel duidelijk geworden na de woorden van Russell en Wolff.